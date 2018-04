Strage di Erba | Rosa e Olindo sono innocenti secondo Marzouk #stragedierba

laragnatelanews

(Di domenica 8 aprile 2018) Ricordo quellacome un atto inumano e terrificante. Era il 2006 quando morirono 4 persone, tra cui un piccolo innocente di 3 anni e mezzo. Azouztorna a parlare di quanto accaduto a sua moglie Raffaella Castagna e a suo figlio Youssef, in quel raccapricciante 11 dicembre. L’uomo inizialmente fu il primo sospettato per l’omicidio, per poi essere scagionato e i colpevolistati individuati inRomano e AngelaBazzi, ora all’ergastolo per la Suprema Corte di Cassazione del 3 maggio 2011. In una intervista rilasciata a Tutta la verità, in diretta da Tunisi, Azouztorna a ribadire che i colpevoli della mattanza avvenuta in casa sua non furono i due coniugi, suoi vicini di casa. Diversi i motivi per cuilui i due non potevano commettere questo omicidio efferato, mentre i veri colpevoli a sua detta sarebbero ancora a piede ...