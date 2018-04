Stereotipi | nei libri di scuola uomini cavalieri e scienziati | donne casalinghe | maestre

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 aprile 2018) Bambine vanitose e servizievoli, bambini dispettosi e coraggiosi. Papà in poltrona a guardare la tv aspettando che la cena sia in tavola. Mamme, intente a curare le piante e stirare. Quando lavorano fuori casa sono per lo più. Ma abbondano anche le streghe, seguite da fate, regine e cameriere. Poi c’è il marito-Sole che insulta la moglie-Luna rea di non aver preparato la cena e le “scaglia in faccia” il tagliere con la polenta da lui preparata (chiosa: la Luna “dolorante e vergognosa corse a nascondersi“). Scene daidi lettura per le scuole elementari dei giorni nostri. Nonostante il Codice di autoregolamentazione con cui nel 1999 gli editori si erano impegnati a evitare sessismo ee fornire “rappresentazioni equilibrate delle differenze”. La realtà, dimostra Irene Biemmi nel suo Educazione sessista (Rosenberg ...