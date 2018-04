Stasera 8 aprile SWAT non va in onda su Rai2 | la programmazione è in pausa | i nuovi

Programmi TV di Stasera - domenica 8 aprile 2018. Maria De Filippi a Che Tempo Che Fa : Furore - Capitolo Secondo Rai1, ore 20.35: Che Tempo che fa Nuovo appuntamento con lo show di Fabio Fazio. Ospiti di questa puntata Maria De Filippi, Maurizio Martina, Enzo Iacchetti, Loredana Berté, Biagio Antonacci. A seguire Il Tavolo di Che Tempo che fa con Fabio Volo, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti. Al Tavolo Arturo Brachetti, il più grande trasformista del mondo, poi Vincenzo Salemme e l’attore comico Francesco ...

Nessuna verità - film Stasera in tv 8 aprile : trama - curiosità - streaming : Nessuna verità è il film stasera in tv domenica 8 aprile 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:45. La pellicola diretta da Ridley Scott vede come protagonisti Leonardo DiCaprio e Russell Crowe. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Nessuna verità, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Body of lies USCITO IL: 21 novembre ...

Furore Anticipazioni ottava e ultima puntata : Stasera - domenica 8 aprile 2018 : Saro e Franco faranno di tutto per riconquistare le donne che amano ma un nemico invisibile minaccia la loto felicità.

The Bourne Identity - film Stasera in tv 8 aprile : trama - curiosità - streaming : The Bourne Identity è il film stasera in tv domenica 8 aprile 2018 in onda in prima serata su Rete 4. Per la regia di Doug Liman, il protagonista è Matt Damon. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Bourne Identity, film stasera in tv: scheda USCITO IL: 15 novembre 2002 GENERE: Azione ANNO: 2002 REGIA: Doug Liman CAST: Matt ...

Dragon Trainer 2 - film Stasera in tv 7 aprile : trama - curiosità - streaming : Dragon Trainer 2 è il film stasera in tv sabato 7 aprile 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola d’animazione è diretta da Dean DeBlois e prodotto dalla DreamWorks. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Dragon Trainer 2, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: How to Train Your Dragon 2 DATA USCITA: 16 agosto ...

Lupin III Green vs Red - film Stasera in tv 7 aprile : trama - curiosità - streaming : Lupin III Green vs Red è il film stasera in tv sabato 7 aprile 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:10. Di seguito ecco scheda, trama, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Lupin III Green vs Red, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Rupan Sansei – Green vs Red GENERE: Animazione ANNO: 2008 REGIA: Shigeyuki Miya DURATA: 80 ...

Programmi TV di Stasera - sabato 7 aprile 2018 : Dragon Trainer 2 Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli si appresta al giro di boa e porta la competizione a un livello ancora più alto. Ospite di Milly Carlucci sarà una delle coppie artistiche più amate dal pubblico italiano e internazionale: Al Bano e Romina Power. Apre i battenti il torneo “Ballando con te”, dedicato alla gente comune, ai migliori artisti ...

Il Commissario Montalbano Il gioco degli specchi - replica Stasera in tv 6 aprile : trama : Il Commissario Montalbano Il gioco degli specchi è il film stasera in tv venerdì 6 aprile 2018 in onda in prima serata su Rai 1. L’episodio fa parte della stagione 2013 ed è ispirata ad uno dei racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Commissario Montalbano: trama di Il gioco degli specchi Una bomba carta esplode davanti alla porta di un magazzino ...

Così è la vita - film Stasera in tv 6 aprile : trama - curiosità - streaming : Così è la vita è il film stasera in tv, venerdì 6 aprile 2018 su Italia 1 in prima serata. Ispirato ad una storia vera, il film è il secondo lavoro scritto diretto ed interpretato dal trio comico Aldo Giovanni e Giacomo. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Così è la vita, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Così è la vita GENERE: Commedia ANNO: 1998 REGIA: ...

12 Anni Schiavo - film Stasera in tv 6 aprile : trama - curiosità - streaming : 12 Anni Schiavo è il film stasera in tv, venerdì 6 aprile 2018 su Canale 5 alle 21:10. La pellicola appartiene al genere drammatico ed è diretta da Steve McQueen, che ne ha anche curato la sceneggiatura insieme a John Ridley. E’ tratta dall’omonima autobiografia di Solomon Northup (1853) e ha vinto il Premio Oscar come miglior film nel 2014. Tra gli interpreti troviamo Chiwetel Ejiofor nel ruolo del protagonista, Michael Fassbender, ...

Johnny English - film Stasera in tv 6 aprile : trama - curiosità - streaming : Johnny English è il film stasera in tv, venerdì 6 aprile 2018 su Italia 1 in seconda serata alle ore 21:10. Si tratta di un film comico inglese del 2003 che fa la parodia del genere di film d’azione dell’agente segreto James Bond. Il film è interpretato da Atkinson, Natalie Imbruglia , Ben Miller e John Malkovich. La sceneggiatura è stata scritta da scrittori di Bond Neal Purvis e Robert Wade , con William Davies , e il film è stato ...

Hello Goodbye - il nuovo programma di Pablo Trincia : da Stasera - venerdì 6 aprile 2018 : Quante storie passano per gli aeroporti, in "non luogo" per eccellenza. Scopriamolo da stasera su Real Time.

Programmi TV di Stasera - venerdì 6 aprile 2018. Rivelazioni shock di Stefania Sandrelli a «Cyrano» : Stefania Sandrelli Rai1, ore 21.30: Il Commissario Montalbano – Replica Il gioco degli specchi: Una bomba di basso potenziale è stata fatta scoppiare davanti alla porta di un magazzino. Si pensa a una minaccia per un pizzo non pagato, ma Montalbano è perplesso: il danno è assai scarso e il magazzino fra l’altro era vuoto. Inoltre il proprietario del magazzino, Angelino Arnone, nega in ogni modo di poter essere l’obiettivo di quello strano ...

Stracult : ospiti del Live Show di Stasera 5 aprile 2018 : Incontreremo Valeria Solarino ci parlerà di film Quanto Basta e Francesca Mazzoleni insieme a Sofia Viscardi per Succede.