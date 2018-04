“Sta male” Paura in diretta per Giò Giò Ballando con le stelle | la puntata della “pace”

caffeinamagazine

(Di domenica 8 aprile 2018)con le, tensione in studio per un malore a Giovanni Ciacci. È successo poco dopo l’esibizione del costumista ed esperto di tendenza, sempre più beniamino del pubblico e che ieri ha firmato la pace con Ivan Zazzaroni, il giornalista sportivo e opinionista che dalla primaha preso di mira la coppia che Ciacci forma con Todaro. A dare l’annuncio intelevisiva è stato dato dalla padrona di casa stessa dicon le, la quale ha rivelato che Giovanni Ciacci si era sentito poco bene nel dietro le quinte del programma subito dopo l’esibizione del tango scandaloso. Stando alle informazioni divulgate intv da Milly Carlucci, il concorrente sarebbe stato vittima di uno sbalzo di pressione, dovuto molto probabilmente allo stress accumulato nel corso di questi ultimi giorni proprio per la prova attesissima del tango scandaloso. ...