“Squalificata!” Isola dei Famosi | colpo di scena La naufraga l’ha combinata troppo

caffeinamagazine

: RT @HarmonyHalliwel: Alessia Mancini squalificata? - LoveyLeighton : RT @HarmonyHalliwel: Alessia Mancini squalificata? - HarmonyHalliwel : Alessia Mancini squalificata? - LoveyLeighton : RT @HarmonyHalliwel: M A G A R I !!!!!! Buttatela FUORI!!! @IsolaDeiFamosi -

(Di domenica 8 aprile 2018) Si mettono male le cose all’dei. Parole dette (forse), ma negate (sicuramente). Fatto sta che il dubbio resta e ora per una delle naufraghe più amate si abbatte lo spettro della squalifica. A rischiare grosso in queste ore è proprio la più amata: Alessia Mancini che è a un soffio dalla vittoria. L’indiscrezione ha cominciato a viaggiare in queste ore alla velocità di una tsunami. Nessuno si aspettava undidi questo tipo, dal momento che la moglie di Flavio Montrucchio ha incontrato il favore del pubblico ed è stata brava ad instaurare alleanze nel gioco. Il motivo di tutto ciò? Una frase pesante che non è passata inosservata. L’ex velina è stata messa in discussione per il suo comportamento da parte di Jonathan, il quale sostiene che lasi sia lasciata andare ad una serie di termini poco carini nei confronti degli omosessuali. In particolare, ...