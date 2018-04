Spotify potrebbe presto annunciare un dispositivo per musica in auto

Spotify potrebbe lanciare un music player per auto - : Secondo alcune indiscrezioni, il costo dovrebbe comprendere sia il device che il servizio di streaming musicale, con un impegno minimo di 12 mesi , per 155 dollari in tutto, . La voci in merito a ...

Spotify potrebbe lanciare a breve un dispositivo per auto : Spotify ha organizzato un evento a New York per martedì 24 aprile e pare che tra le novità che saranno annunciate in quell'occasione vi sia un prodotto hardware L'articolo Spotify potrebbe lanciare a breve un dispositivo per auto proviene da TuttoAndroid.

Spotify debutta a Wall Street in piena tempesta hi-tech : un’azione potrebbe valere oltre 137 dollari : In piena tempesta hi-tech per il caso Facebook la musica in streaming sbarca a Waal Street: il colosso svedese Spotify debutta oggi sul floor della Borsa di New York, lanciando una nuova sfida alla rivale Apple Music. Il tutto in un momento molto difficile per i titoli tecnologici, reduci da giornate critiche sui mercati dopo lo scandalo sulla raccolta dei dati di Facebook. La casa guidata da Daniel Ek sarà quotata al New York Stock Exchange ...

Cosa potrebbe diventare Spotify : Ha raccontato di aver pensato a una società di musica in streaming nel momento in cui chiuse Napster, nel 2002, e aprì Kazaa, un servizio che aveva un nome diverso ma faceva la stessa Cosa. Ha detto ...

Cosa potrebbe diventare Spotify : Tra pochi giorni si quoterà alla borsa di New York, e inizieremo a capire se è davvero il Netflix della musica o se farà la stessa fine di Deezer o Grooveshark The post Cosa potrebbe diventare Spotify appeared first on Il Post.

Apple Music potrebbe superare Spotify negli USA già dalla prossima estate : lo streaming è diventato il mezzo principale attraverso il quale gli utenti fruiscono di Musica, con il 62% di introiti provenienti da servizi come Spotify ed Apple Music. Fonte: The Verge