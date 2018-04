Sospetto attacco chimico su Douma : almeno 70 vittime in Siria - molti i bambini : I ribelli Siriani che resistono nella città assediata di Douma accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte. I gas, probabilmente al cloro, hanno ucciso 70 persone e intossicato altre centinaia. Douma è l’ultimo sobborgo della Ghouta orientale che non si è ancora arreso e venerdì scorso sono ripresi i combattimenti dopo u...

Siria - Sospetto attacco chimico sulla GhoutaGli attivisti : "Settanta morti" - Damasco nega : La città, Duma, è la roccaforte dei ribelli nella regione della Ghouta, bersaglio di numerosi raid. A dare l'allarme il gruppo "White Helmets", soccorritori che operano in aree controllate dall'opposizione. La maggior parte delle vittime sono donne e bambini.

Sospetto attacco chimico su Duma - almeno 35 vittime in Siria : I ribelli siriani che resistono nella città assediata di Douma accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte. I gas, probabilmente al cloro, hanno ucciso 35 persone e intossicato altre centinaia. Douma è l’ultimo sobborgo della Ghouta orientale che non si è ancora arreso e venerdì scorso sono ripresi i combattimenti dopo u...

Siria - Sospetto attacco chimico a Ghouta/ Ultime notizie : Onu - "attuare immediatamente la tregua" : Siria, sospetto attacco chimico a Ghouta: l'Onu interviene sulla delicata questione chiedendo la tregua immediata ma i raid continuano, ecco le vittime.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:01:00 GMT)

Siria - ong : nell'attacco a Ghouta Sospetto uso di armi chimiche | Onu : attuare immediatamente la tregua : L'Osservatorio nazionale Siriano avanza il sospetto che i governativi di Assad abbiano lanciato un attacco chimico con cloro su Al-Shifuniyah, nella Ghouta orientale. Intanto arriva il monito del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.