Sono innocente 2018 | Prima puntata 8 aprile | Diretta dalle 21 20

Sono innocente 2018 : prima puntata con il caso Tortora - domenica 8 aprile : La puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3 Play mentre on demand dopo la mezzanotte su Rai Repley . Sono Innocente, il caso Tortora nella prima puntata ...

Sono Innocente/ Anticipazioni : Alberto Matano torna in TV - la storia di Enzo Tortora (8 aprile) : Sono Innocente, Anticipazioni e storie della prima puntata d'esordio della nuova stagione: Alberto Matano racconta di cosa si occuperà e tra i racconti si parlerà di Enzo Tortora.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:06:00 GMT)

Brasile - Lula si arrende e finisce in carcere. La folla ha cercato di impedire l'arresto. "Tranquilli - non ho paura. Sono innocente" : Un muro umano per impedire alla Polizia di prendere in consegna l'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Ma, dopo ore di altissima tensione, Lula è arrivato nella...

Elaine Arauco Da Silva/ La ballerina brasiliana assolta dopo 1 anno di galera : ma perde tutto (Sono innocente) : Il caso di Elaine Arauco Da Silva, ballerina brasiliana assolta dopo un anno di galera, sarà al centro della prima puntata di "Sono innocente" in onda su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:12:00 GMT)

Enzo Tortora/ Dopo 30 anni le scuse del pm che fece arrestare il giornalista (Sono Innocente) : Il caso di Enzo Tortora, giornalista accusato di essere colluso con la camorra, sarà trattato nella prima puntata di "Sono innocente", in onda questa sera su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:04:00 GMT)

Lorena Morselli/ Assolta col marito dalle accuse di pedofilia non vede i 4 figli da 20 anni (Sono Innocente) : Il caso di Lorena Morselli e del marito Delfino Covezzi sarà al centro della prima puntata di "Sono innocenti", in onda domenica 8 aprile su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 08:48:00 GMT)

Brasile - Lula : «Sono innocente ma mi consegno». E la folla blocca la sua auto - La diretta : L'ex presidente si era detto innocente ma pronto a rispettare la condanna a 12 anni e un mese per corruzione e riciclaggio. La folla ha bloccato il cancello

Brasile - Lula : «Sono innocente ma mi consegno». E la folla blocca la sua auto : L'ex presidente si era detto innocente ma pronto a rispettare la condanna a 12 anni e un mese per corruzione e riciclaggio. La folla ha bloccato il cancello

Brasile - Lula si consegnerà alla polizia. L’annuncio alla folla : “Non mi nascondo - non ho paura di loro. Sono innocente” : L’ex presidente brasiliano Lula da Silva è pronto a consegnarsi alla polizia. Lo ha annunciato durante il suo discorso al termine della messa ecumenica in suffragio della moglie, trasmesso in diretta streaming su Twitter. “Io non mi nascondo, non ho paura di loro”, ha detto di fronte a una folla di migliaia di persone all’esterno della sede del sindacato metallurgico Abc di Sao Bernardo dos Campos, dove Lula aveva trovato ...

Lula : “Mi consegnerò alla giustizia - ma Sono innocente” : L’ex presidente brasiliano, Inacio Lula da Silva, ha annunciato che si consegnerà alla giustizia. L’ex leader sindacalista ha arringato la folla dopo aver partecipato a San Paolo a una messa in memoria di sua moglie, scomparsa l’anno scorso. «Rispetterò il loro mandato» d’arresto, ha assicurato, riaffermando però la sua innocenza e accusando la pr...

Lula : "Sono innocente". Ma accetta di consegnarsi alla polizia : E' stata respinta dal Supremo Tribunale Federale la nuova richiesta presentata dai legali dell'ex presidente per bloccare l'arresto di Lula. Lui arringa la folla alla messa in memoria della moglie

“Sono innocente” anticipazioni : domenica 8 aprile 2018 prima puntata : Chi ha provato l’esperienza del carcere ingiustamente, di certo ha visto cambiare di punto in bianco la propria vita. Non è possibile cancellare una condanna che ti macchia fino alla morte, soprattutto se si sa di non essere colpevoli. Alberto Matano, noto giornalista del Tg1, propone la seconda stgione di “Sono innocente“, la cui prima puntata verrà trasmessa domenica 8 aprile 2018 su Rai Tre alle ore 21,25. “Sono ...

Terrorismo - il tunisino Atef Mathlouthi a Chi l'ha Visto : "Sono innocente - denuncio tutti" : È ricercato da ieri per una segnalazione su possibili attentati a Roma: Atef Mathlouthi, tunisino, è stato rintracciato e intervistato dalla trasmissione Chi l'ha Visto?, nel suo...

Il buon Fabio di Striscia la Notizia dopo le accuse : 'Sono innocente - ma non lavoro più e ho una famiglia da mantenere' : Fabio De Nunzio , 52 anni, ex inviato di Striscia la Notizia , ribadisce la sua innocenza a Giallo ma dice di non riuscire più a lavorare. ' Sono innocente. Adesso c'è anche un documento del Tribunale ...