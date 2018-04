Sofia e Michela | moda bergamasca Alle Olimpiadi le divise prodotte a Sovere

Sofia Goggia e Michela Moioli - assalto alla Coppa del Mondo : dopo l’oro olimpico - è caccia alla sfera di cristallo per le regine bergamasche : Sofia Goggia e Michela Moioli sono state, insieme ad Arianna Fontana, le grandi protagoniste delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le due bergamasche , grandi amiche nella vita privata, hanno conquistato due incredibili medaglie d’oro che hanno riscritto la storia dell’Italia nei rispettivi sport: mai primi delle loro gesta, infatti, eravamo riusciti a vincere una discesa libera femminile e un titolo nello snowboard durante ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 4 febbraio : Sofia Goggia e Michela Moioli - è lotta per la Coppa del Mondo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di domenica 4 febbraio . È l’ultima giornata di gare prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: spazio alla discesa femminile da Garmisch e allo snowboardcross da Feldberg. L’Italia punta ancora una volta su Michela Moioli e Sofia Goggia , ieri prima e seconda nelle rispettive gare. Seguiremo tutta la giornata: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti, minuto ...

L’Italia si coccola Michela Moioli e Sofia Goggia : prima e seconda - ultime gioie prima delle Olimpiadi. A PyeongChang per sognare : Mancano sei giorni all’inizio ufficiale delle Olimpiadi Invernali di PyongChang 2018, la Cerimonia d’Apertura è prevista per venerdì 9 febbraio e a meno di una settimana dall’evento più importante del quadriennio l’attesa è ai massimi livelli. La maggior parte degli sport ha scelto di lasciare libero l’unico weekend prima della competizione principale della stagione ma sci alpino e snowboardcross non si sono ...