agi

: Smart Home e prodotti. Cosa comprano davvero gli italiani? - AGI - Agenzia Giornalistica… - energiadomotica : Smart Home e prodotti. Cosa comprano davvero gli italiani? - AGI - Agenzia Giornalistica… - consigliacq : ELETTRONICA - I PRODOTTI DEL MOMENTO: #9: Yi Dome, Videocamera di sorveglianza 1080P wireless, IP Camera, Smart Ho… - arocco1992 : Dispositivi Smart Home: forte crescita nei prossimi 5 anni, secondo IDC I prodotti smart home stanno allargando g… -

(Di domenica 8 aprile 2018) Come abbiamo scoperto dal rapporto Doxa, glihanno una scarsissima idea disia la “casa intelligente”. Il 45% degli intervistati addirittura non ne ha mai sentito parlare. Eppure, anche nel nostro Paese, c’è chi inizia ad informarsi e a dotarsi di strumenti per trasformare la propria casa. Tra questi, il 25% si affida ariguardanti la sicurezza. Parliamo di sensori per porte e finestre, telecamere, videocitofoni e serrature. Solo il 10% opta perdi climatizzazione e riscaldamento. Pochissimi ancora acquistanodi comfort, come elettrodomestici a distanza (6%) e di controllo energetico (5%), come lampadine e prese elettriche intelligenti. Inoltre, solo il 25% di chi ha già un prodotto di Smart Home, ha attivato servizi aggiuntivi, come polizze assicurative o vigilanze private di pronto intervento. Dove si...