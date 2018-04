Sirigu | “se l’Inter avesse vinto non avrebbe rubato nulla”

calcioweb.eu

"Credo che noi, per come abbiamo giocato e per quello che abbiamo dato in campo, abbiamo meritato la vittoria. Probabilmente, se fosse stato pari ol'Inter, nonroniente". Il portiere del Torino Salvatorecommenta così il successo per 1-0 sull'Inter. "È stata una gran bella partita da entrambe le parti, noi siamo stati bravi a sbloccarla e a tenere il risultato e il calcio a volte è questo -aggiungea Sky Sport-. L'Inter ha tentato in tutte le maniere e oggi non gli è andata bene".