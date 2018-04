: Papa Francesco ai fedeli: 'È un dramma quando non ci si vergogna più di niente'. E sulla guerra in Siria: 'Niente p… - repubblica : Papa Francesco ai fedeli: 'È un dramma quando non ci si vergogna più di niente'. E sulla guerra in Siria: 'Niente p… - RaiNews : Fermare lo sterminio in Siria, stop a conflitti e fame: è l'accorato appello del #Papa al momento della benedizione… - repubblica : Papa: 'Porre fine a sterminio in Siria. Politici e militari portino frutti di pace nel mondo' -

"Non c'è una guerra buona e una guerra cattiva e niente,niente,può giustificare l'uso didicontro persone inermi", ha detto ila proposito delle notizie di uso di armi con "sostanze chimiche" in. Ilchiede che"i responsabili politici e militari scelgano la via del negoziato, la sola che può portare a una pace che non passi da morte e distruzione".Poi ha rivolto un saluto speciale a Rom e Sinti in occasione della loro giornata internazionale e auspica che cresca "la cultura dell'incontro".(Di domenica 8 aprile 2018)