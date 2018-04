: RT @Emergenza24: UPDATE [08.04-01:00] #Douma #Duma #Siria ATTACCO CHIMICO SU CIVILI +30 morti (fonti locali: +70 morti +700 intossicati) ht… - gg_gue : RT @Emergenza24: UPDATE [08.04-01:00] #Douma #Duma #Siria ATTACCO CHIMICO SU CIVILI +30 morti (fonti locali: +70 morti +700 intossicati) ht… - rubinaxxio : RT @Emergenza24: UPDATE [08.04-01:00] #Douma #Duma #Siria ATTACCO CHIMICO SU CIVILI +30 morti (fonti locali: +70 morti +700 intossicati) ht… -

Almeno 40 persone sono rimaste uccise in un sospetto, roccaforte dei ribellini nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Lo rende noto al Jazeera, riportando le testimonianze di residenti e attivisti. White Helmets, un gruppo di soccorritori che operano in aree controllate dall'opposizione in, hanno affermato che la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Damasco, riferiscono i media statali, ha negato l'utizo di armi chimiche.(Di domenica 8 aprile 2018)