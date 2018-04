Siria | almeno 70 morti in attacco chimico

Siria : Ong - almeno 10 uccisi in raid su Ghuta e Yarmuk : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - attacchi a Ghouta : almeno 30 morti : 11.51 Continua l'offensiva delle forze di Damasco nell'enclave ribelle di Ghouta orientale.Secondo l'Osservatorio Siriano dei diritti umani, almeno 30 civili sono stati uccisi stamane dai raid aerei sulla località di Zamalka. Non è chiaro se i raid sono stati condotti dalle forze del regime o da quelle russe. E violenti combattimenti si registrano ad Afrin, dove le forze curde resistono all'offensiva dei turchi. Da mercoledì sera più di ...

Siria - Save the Children : ogni giorno uccisi almeno 37 civili : Nelle "de-escalation zone" della Siria, ogni giorno, dalla seconda metà del 2017, sono rimasti uccisi almeno 37 civili. Dall'inizio del 2018 alla metà di febbraio, solo nell'area est di Ghouta, sono ...

Siria - ong : 'Almeno 44 civili uccisi negli ultimi raid sulla Ghouta' : E' di almeno 44 civili uccisi il bilancio dei raid aerei e di artiglieria governativi Siriani sulla Ghouta, l'area assediata a est di Damasco e raggiunta nelle ultime ore dagli aiuti umanitari attesi ...

Siria - nuovi raid su Ghuta/ Ultime notizie : almeno 14 civili morti - al via il piano aiuti Onu : Siria, nuovi raid su Ghuta: nella notte bombardamenti e almeno 14 morti tra i civili. L'Onu ha annunciato per oggi l'avvio del piano aiuti destinato ala regione.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:32:00 GMT)

Siria - Ong : 'Tregua violata - bombe su Ghouta. Almeno 7 morti' - Il Papa : 'Basta violenza' : Il grido del Santo Padre - "Cessi subito la violenza in Siria", è l'esortazione di Francesco per un Paese "in cui la guerra si è intensificata". Il Papa chiede che "sia dato accesso agli aiuti ...

Siria - il Consiglio di sicurezza dell’Onu «Cessate il fuoco per almeno 30 giorni» : Dopo quasi tre giorni di trattative serrate, fumata bianca sulla decisione a tutela di 5,6 milioni i civili che hanno «urgente bisogno di aiuti»

Siria - bilancio dei bombardamenti su Ghouta sale ad almeno 250 morti : Siria, bilancio dei bombardamenti su Ghouta sale ad almeno 250 morti L’escalation della campagna di bombardamenti nella Ghouta orientale, da parte delle forze governative Siriane e di quelle russe loro alleate, ha causato molte vittime. Continua a leggere L'articolo Siria, bilancio dei bombardamenti su Ghouta sale ad almeno 250 morti sembra essere il primo su NewsGo.

