Siria Ue condanna con forza uso di armi chimiche Alfano | sdegno e sconcerto

Siria - Ue condanna uso armi chimiche : L'Unione europea "condanna nei termini più forti l'uso di armi chimiche e chiede una risposta immediata da parte della comunità internazionale". Lo scrive in una nota un portavoce dell'Ue dopo le ...

Siria : Damasco condanna l'occupazione di Afrin

L'indignazione ipocrita di chi ha condannato la Siria : "La guerra in Siria è agli sgoccioli", assicurava pochi mesi fa il presidente russo Vladimir Putinnell'incontro di fine anno con la stampa che gli poneva quesiti sul conflitto Siriano e sul futuro della regione. A fargli eco numerosi media internazionali proponendo analisi orientate in tal senso, anche quando a gennaio il presidente turco Recep TayyipErdogan ha ordinato ai suoi militari d'invadere la Siria settentrionale con l'offensiva ...

Siria : Ghuta; da Usa forte condanna