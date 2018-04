Siria | Trump sull' attacco chimico | Assad animale | Mosca e Teheran responsabili

Siria : Trump - 'Putin e Iran colpevoli' : ANSA, - WASHINGTON, 8 APR - "Il presidente Putin, la Russia e l'Iran sono responsabili per il sostegno all'animale Assad. Grande prezzo da pagare": così Donald Trump su twitter dopo l'attacco chimico ...

Siria - Trump : "Putin e l'Iran responsabili per il sostegno dato all'animale Assad" : Bashar Al-Assad è un "animale", mentre Vladimir Putin, così come l'Iran, sono "responsabili per il sostegno" che gli hanno dato. Così Donald Trump è intervenuto su quanto è accaduto a Douma, nella Ghouta orientale, dove almeno 70 civili sono stati uccisi e i servizi di assistenza medica, tra cui Medical Care and Relief Organizations, accusano il regime Siriano di aver utilizzato armi chimiche.

Trump richiede pagamento per la presenza americana in Siria - : "Abbiamo quasi completato il nostro compito , la sconfitta di Daesh, , e ora stiamo pianificando, in coordinamento con altri attori del territorio, cosa fare dopo" ha detto martedì in una conferenza ...

Trump : truppe Usa via da Siria - è ora : "Voglio uscire dalla Siria, è arrivato il momento", "è ora di investire nel nostro Paese". Così il presidente Trump in conferenza stampa congiunta con i presidenti degli Stati Baltici,conferma di voler ritirare le truppe Usa dalla Siria ma segnalando che una decisione "sarà presa presto". Ha poi promesso di dispiegare i militari al confine con il Messico: "Difenderemo il nostro confine finché non avremo il muro",ha detto.Infine: "Potrei ...

Siria : Wsj - Trump congela 200 milioni di dollari di fondi

Trump vuole lasciare la Siria - Macron vuole mandare i soldati : C'è chi, come Emmanuel Macron, pensa di inviare soldati in Siria per proteggere i curdi, e chi, come Donald Trump, sta valutando di andarsene.La Francia va verso l'invio di soldati in Siria a protezione dei curdi, ha anticipato ieri a una delegazione delle Forze democratiche Siriane (Sdf), ricevuta all'Eliseo, il presidente Emmanuel Macron, che ha assicurato agli interlocutori "il sostegno della Francia". Al termine dell'incontro, una dei ...

Caos Siria - presidente Trump : 'Gli Usa via dal Paese molto presto' : "Usciremo dalla Siria molto presto. Lasciamo che altra gente se ne occupi". Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, ricordando come Washington abbia speso 7mila miliardi di dollari nelle guerre ...

