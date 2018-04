Siria | sospetto attacco chimico sulla GhoutaGli attivisti | “Settanta morti” – Damasco nega

: La città, Duma, è la roccaforte dei ribelli nella regione della Ghouta, bersaglio di numerosi raid. A dare l'allarme il gruppo "White Helmets", soccorritori che operano in aree controllate dall'opposizione. La maggior parte delle vittime sono donne e bambini.

