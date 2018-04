: #News #Siria, intesa per evacuazione di Duma - CybFeed : #News #Siria, intesa per evacuazione di Duma - CdoSharing : Dal vertice di Ankara tra Turchia Russia e Iran spunta un’intesa militare che avvicina Erdogan a Putin allontanando… -

Il regimeno ha raggiunto un accordo con i ribelli per l'da, l'ultima roccaforte nella Ghuta orientale di nuovo sotto i bombardamenti del governo di Damasco. Lo rende noto l'agenzia di stampa Sana.I ribelli lasceranno la città entro 48 ore. Il segretario Onu Guterres afferma che l'Onu non è in grado di verificare le segnalazioni di uso di armi chimiche acontro i civili, ma "qualsiasi uso di armi chimiche se confermato è ripugnante e richiede un'indagine approfondita"ha spiegato una nota del portavoce(Di domenica 8 aprile 2018)