Siria | Douma sotto attacco Medico ' Bomba al cloro sulla città' Ribelli negoziano la resa

Siria - Save The Children : bambini intrappolati a Douma - aumenta la malnutrizione : Decine di migliaia di civili sono intrappolati a Douma, nella Ghouta orientale, il sobborgo a est di Damasco assediato dalle forze del regime di Bashar al-Assad dal 2013. “La popolazione civile è completamente abbandonata a se stessa. In particolare ci sono 3 milioni di bambini, da che sono nati in Siria, 7 anni fa, non hanno visto nient’altro che la guerra. bambini che hanno davanti a loro un futuro opaco, tagliati fuori oggi dagli ...

Siria - Ong '100 persone uccise a Douma'. Medico 'Bomba al cloro sulla città'. Ribelli negoziano la resa : • È TENSIONE DIPLOMATICA TRA USA E RUSSIA La vicenda si trasforma subito in un caso di politica internazionale, con gli Usa che chiedono ai russi di abbandonare Assad. E Mosca che replica ...

Sospetto attacco chimico su Douma - almeno 70 vittime in Siria | : I ribelli Siriani che resistono nella città assediata accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte

Siria - almeno 70 civili uccisi a Douma Medico : “Una bomba al cloro sulla città”. Usa contro Mosca : “Ha responsabilità” : È di almeno 70 vittime civili il bilancio di un attacco lanciato venerdì dalle truppe governative Siriane verso la città di Douma, ultima roccaforte dei combattenti ribelli nella Ghouta orientale, a soli 10 km da Damasco, dove negli ultimi 30 giorni hanno perso la vita più di 1.500 persone. I servizi di assistenza medica, tra cui Medical Care and Relief Organizations, accusano il regime di Damasco di aver utilizzato armi chimiche. Il portavoce ...

Sospetto attacco chimico su Douma : almeno 70 vittime in Siria - molti i bambini : I ribelli Siriani che resistono nella città assediata di Douma accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte. I gas, probabilmente al cloro, hanno ucciso 70 persone e intossicato altre centinaia. Douma è l’ultimo sobborgo della Ghouta orientale che non si è ancora arreso e venerdì scorso sono ripresi i combattimenti dopo u...

Siria - 27 morti nell'inferno di Douma : 20.47 L'offensiva dell'esercito Siriano contro Douma, l'ultima località alle porte di Damasco dove ancora agiscono forze anti-regime, ha provocato oggi la morte di almeno 27 civili secondo i dati diffusi dall'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Tra le vittime quattro sarebbero bambini. Almeno 40 i feriti. Secondo l'organizzazione solo nella giornata di oggi i raid aerei compiuti nella zona sarebbero stati 42.

Siria - i jihadisti lasciano Douma. Si evacua l'ultima area di ribelli : Hanno lasciato l'area della Ghouta gli ultimi ribelli Siriani in lotta contro i lealisti di Bashar al-Assad. I miliziani del gruppo Jaish al-Islam hanno preso con sé i famigliari e abbandonato quella Douma che era l'ultima zona vicino a Damasco in cui ancora non si fossero arresi all'avanzare dei russi e delle forze di Damasco."Sono usciti due autobus con i terroristi di Jiash al-Islam e i loro famigliari", annuncia la televisione pubblica ...

Siria - attivisti : accordo per evacuare centinaia di civili da Douma : Il regime Siriano ha stretto un accordo con i ribelli per evacuare centinaia di civili da Douma, in quello che era il loro baluardo nella Ghouta. Lo rivela l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. "...

