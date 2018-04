Siria | attacco ai ribelli | «A Duma oltre 100 morti | molti bambini Usate armi chimiche»

Siria - sospetto attacco chimico sulla Ghouta |Gli attivisti : “Cento morti”Damasco però nega : Siria, sospetto attacco chimico sulla Ghouta |Gli attivisti: “Cento morti”Damasco però nega La città, Duma, è la roccaforte dei ribelli nella regione della Ghouta, bersaglio di numerosi raid. A dare l’allarme il gruppo “White Helmets”, soccorritori che operano in aree controllate dall’opposizione. La maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Continua a leggere

Siria : 100 morti in attacco chimico Duma : ANSAmed, - BEIRUT, 8 APR - Sale a circa cento morti tra cui bambini e donne, il bilancio di un sospetto attacco chimico attribuito al governo Siriano a est di Damasco, nella cittadina di Duma, ultima ...

Siria “ATTACCO CHIMICO AI RIBELLI A DUMA” : 100 MORTI/ Ultime notizie “ci arrendiamo”. Appello Papa contro armi : SIRIA, sospetto attacco CHIMICO a Duma, Ultime notizie: 10 MORTI, offensiva dell’esercito SIRIAno contro i RIBELLI, forse utilizzate armi chimiche. Usa vs Russia, le parole di Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Siria - ong : 100 morti in attacco chimico : 13.00 Il bilancio delle vittime di un presunto attacco chimico nella città Siriana di Duma sale a "ben oltre 100",dice Unione beneficenza organizzazioni assistenza medica e di soccorso (UOSSM). "Molte delle vittime erano donne e bambini e presentavano sintomi consistenti con l'inalazione di gas tossico", si legge in una nota. I miliziani anti-regime asserragliati a est di Damasco avrebbero intanto chiesto al governo Siriano di riprendere i ...

Sospetto attacco chimico su Douma : almeno 70 vittime in Siria - molti i bambini : I ribelli Siriani che resistono nella città assediata di Douma accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte. I gas, probabilmente al cloro, hanno ucciso 70 persone e intossicato altre centinaia. Douma è l’ultimo sobborgo della Ghouta orientale che non si è ancora arreso e venerdì scorso sono ripresi i combattimenti dopo u...

Siria - attacco chimico a Duma : almeno 70 morti : almeno 70 persone hanno perso la vita in un sospetto attacco chimico nella città Siriana di Duma, l’ultima roccaforte dei ribelli nella regione di Ghouta orientale. A riferirlo sono stati i medici e i soccorritori giunti sul posto subito dopo, secondo i quali il numero delle vittime è destinato a salire nelle prossime ore.Il governo Siriano ha prontamente respinto ogni addebito, definendo le notizie dell’attacco chimico come una pura ...