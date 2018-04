Siria | almeno 70 morti per attacco con armi chimiche | la maggior parte donne e bambini

Siria - almeno 70 le vittime di un sospetto attacco chimico contro i ribelli a Duma Foto : Tra le vittime soprattutto donne e bambini. Al Jazeera riporta l’accusa dei volontari, ma Damasco nega l’utilizzo di armi chimiche

Attacco chimico in Siria : almeno 100 morti - moltissimi i feriti : almeno 100 persone sono rimaste uccise in un sospetto Attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli Siriani nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Lo rende noto al Jazeera, riportando le testimonianze dei residenti e degli attivisti. I White Helmets, un gruppo di soccorritori che operano in aree controllate dall’opposizione in Siria, hanno affermato che la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Damasco, riferiscono i ...

Inferno Siria - attacco ai ribelli a Duma. «Almeno 100 vittime - molte donne e bimbi. Usate armi chimiche» : L'Unione di beneficenza delle organizzazioni di assistenza medica e di soccorso (UOSSM) afferma che il bilancio delle vittime di un attacco nella città Siriana di Duma sale a «ben...

