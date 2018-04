Siria | 70 morti in attacco chimico

Siria - 40 morti in attacco chimico : ANSA, - ROMA, 8 APR - Almeno 40 persone sono rimaste uccise in un sospetto attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli Siriani nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Lo rende noto al Jazeera,...

Siria - attacco chimico a Duma : 40 morti : 01.08 Almeno 40 persone sono rimaste uccise in un sospetto attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli Siriani nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Lo rende noto al Jazeera, riportando le testimonianze di residenti e attivisti. White Helmets, un gruppo di soccorritori che operano in aree controllate dall'opposizione in Siria, hanno affermato che la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Damasco, riferiscono i media ...

Siria : ong - altri 8 morti per bombardamenti oggi su Duma : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - 27 morti nell'inferno di Douma : 20.47 L'offensiva dell'esercito Siriano contro Douma, l'ultima località alle porte di Damasco dove ancora agiscono forze anti-regime, ha provocato oggi la morte di almeno 27 civili secondo i dati diffusi dall'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Tra le vittime quattro sarebbero bambini. Almeno 40 i feriti. Secondo l'organizzazione solo nella giornata di oggi i raid aerei compiuti nella zona sarebbero stati 42.

Siria : scusate - ci sarebbero dei morti di cui discutere : Si muore ovunque, certo. Però le immagini e la disperazione che strillano dalla Siria – angoscia 2.0 che entra in circolo – si incastrano in gola e strozzano il fiato. Si uccide dappertutto, vero. Ma questa non è una soluzione: mal comune non è mezzo gaudio, è orrore al quadrato. Si rischia di crepare perfino a Londra. Una spia e sua figlia, in fin di vita perché avvelenati nell’ombra. Solo che qui è diverso. ...

Ostaggi a Trebes : due morti. L'assalitore : sono dell'Isis. Voglio vendicare la Siria : Le persone che teneva nel supermercato sono state liberate: l'uomo ora si trova dentro con un agente. La polizia ha isolato la zona e la prefettura invita a non avvicinarsi. Il premier Edouard Philippe: situazione seria

Siria : ong - 20 i morti in raid a Idlib - 16 bambini : E' salito a 20 uccisi, tra i quali 16 bambini di una scuola elementare, il bilancio di un bombardamento avvenuto oggi nella provincia di Idlib controllata dagli insorti, secondo quanto riferisce l'...

Siria - decine di morti in bombardamento ribelle su un mercato di Damasco : E' di almeno 29 morti e decine di feriti il bilancio di un bombardamento delle milizie ribelli su un quartiere della capitale Siriana Damasco: lo ha reso noto la televisione di Stato Siriana. Le vittime stavano...

Siria : 30 morti in raid aerei su Ghuta : ANSA, - BEIRUT, 17 MAR - E' di 30 civili uccisi nelle ultime ore il bilancio, non verificabile in maniera indipendente, di raid aerei russi e governativi Siriani sulla Ghuta, a est di Damasco. Lo ...

Siria - attacchi a Ghouta : almeno 30 morti : 11.51 Continua l'offensiva delle forze di Damasco nell'enclave ribelle di Ghouta orientale.Secondo l'Osservatorio Siriano dei diritti umani, almeno 30 civili sono stati uccisi stamane dai raid aerei sulla località di Zamalka. Non è chiaro se i raid sono stati condotti dalle forze del regime o da quelle russe. E violenti combattimenti si registrano ad Afrin, dove le forze curde resistono all'offensiva dei turchi. Da mercoledì sera più di ...

Siria ancora raid su Ghouta - Ong : 100 morti : Siria ancora raid su Ghouta, Ong: 100 morti Unicef lancia l’allarme: “Famiglie in fuga ma l’assedio prosegue” Continua a leggere L'articolo Siria ancora raid su Ghouta, Ong: 100 morti proviene da NewsGo.