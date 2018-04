Siria | 100 morti a Duma per sospetto attacco chimico

Siria - attacco ai ribelli : «A Duma oltre 100 morti - usate armi chimiche» : Almeno cento persone sono rimaste uccise e molte altre ferite gravemente in un sospetto attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli Siriani nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Secondo i...

Attacco chimico in Siria : almeno 100 morti - moltissimi i feriti : almeno 100 persone sono rimaste uccise in un sospetto Attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli Siriani nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Lo rende noto al Jazeera, riportando le testimonianze dei residenti e degli attivisti. I White Helmets, un gruppo di soccorritori che operano in aree controllate dall’opposizione in Siria, hanno affermato che la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Damasco, riferiscono i ...

Siria ancora raid su Ghouta - Ong : 100 morti : Siria ancora raid su Ghouta, Ong: 100 morti Unicef lancia l’allarme: “Famiglie in fuga ma l’assedio prosegue” Continua a leggere L'articolo Siria ancora raid su Ghouta, Ong: 100 morti proviene da NewsGo.

Siria - la guerra ombra : «Attacco Usa - 100 russi morti» : La testimonianza sulle bombe di Deir ez-Zor. Intanto il consiglio di sicurezza dell’Onu vota per una tregua umanitaria di 30 giorni

Siria - raid governativi sulla Ghuta : circa 100 morti - : Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani ci sarebbero almeno 20 bambini e 14 donne tra le vittime degli attacchi delle forze lealiste avvenuti tra domenica e lunedì nella regione controllata ...

Siria - l'artiglieria di Damasco martella il Ghouta : oltre 100 morti - la peggiore strage dal 2015 : Tra le vittime figurano almeno 20 bambini. Centinaia di persone sono state inoltre ferite nei bombardamenti dell'artiglieria e dell'aviazione, all'indomani del rafforzamento delle posizioni del regime intorno all'enclave sotto assedio che lascia presagire un'offensiva di terra

Siria - gli Usa bombardano le truppe di Assad : 100 morti. Raid del regime sulla Ghouta fanno 180 vittime - molti bambini : Più di cento tra soldati e forze governative di Bashar al Assad sono stati uccisi nei Raid aerei e di artiglieria compiuti dalla coalizione a guida Usa nell’est della Siria mentre le forze lealiste, sostenute da Russia e Iran, tentavano di impadronirsi di un pozzo petrolifero nella regione di Dayr az Zor. Lo riferiscono media panarabi citando fonti locali e rappresentanti americani della coalizione. I bombardamenti sono stati condotti per ...

