Sicilia | il gran pasticcio dei portaborse all' Ars

Sicilia - SGARBI SI DIMETTE DA ASSESSORE AI BENI CULTURALI/ "Musumeci è un gran maleducato" : ecco il successore : SICILIA, SGARBI si DIMETTE da ASSESSORE ai BENI CULTURALI: rottura con il governatore Musumeci, definito dal critico d'arte "un gran maleducato". SGARBI indica il nome del suo successore..(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:01:00 GMT)

Domenica delle Palme di forte maltempo al Sud : spiagge calabresi imbiancate dalla grandine - nubifragi in Puglia e danni in Sicilia [LIVE] : 1/9 La spiaggia di Caulonia (Reggio Calabria) imbiancata dalla grandine di oggi ...

Migranti : controlli su gestione centri di accoglienza Sicilia - sanzioni e denunce : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) – sanzioni per oltre 66 mila euro e 8 datori di lavoro denunciati. E’ questo il bilancio di un servizio di controllo eseguito dai Carabinieri di Palermo presso entri, associazioni e cooperative sociali che gestiscono i centri di prima accoglienza per cittadini extracomunitari. I controlli sono stati eseguiti nelle province di Messina, Trapani e Ragusa Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Palermo ...

Migranti - smantellata tratta fra Tunisia e Sicilia - : Operazione dei carabinieri contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dalla Tunisia alle coste della Sicilia, arrestati quattro presunti trafficanti di esseri umani. E' questo lo scenario ...

Clamoroso - fallisce una grande societa' Siciliana? - Magazine Pragma : ... purtroppo questa dirigenza ha dovuto fare i conti con la realtà non pronta a scommettere su un progetto ambizioso in grado da potere essere, in un territorio depresso volano dell'economia locale. Da ...

Sicilia : Armao - agenda digitale grande opportunità per crescita isola : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) – L’agenda digitale della Regione Siciliana, per quale sono pronti 411 milioni di euro, “è una grande opportunità per la crescita e la competitività della Sicilia”. Così, il vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao presentando l’agenda digitale in Sicilia. “I cittadini Siciliani hanno già notevoli gap rispetto ai cittadini del resto del paese – dice ancora Armao ...

Esperto di risorse umane in Svizzera. “Qui grande qualità della vita. Eppure pensavo che non avrei mai lasciato la Sicilia” : A sentirlo parlare penseresti che ha almeno il doppio della sua età. Invece Antonio Calcò Labruzzo, palermitano di nascita, di anni ne ha solo 35, ma di chilometri macinati ne ha già alle spalle parecchi. “Subito dopo il liceo sono partito per Milano per studiare Economia alla Bocconi – racconta a ilfattoquotidiano.it -, e pensare che da ragazzino ero uno di quelli che pensava che non avrebbe mai lasciato la Sicilia”. Già prima di terminare ...

Fondi europei - Corte dei Conti boccia la Sicilia : grandi sprechi : PALERMO - bocciatura solenne della Corte dei Conti della gestione dei Fondi comunitari nella Regione Sicilia : ' grande spreco ', assegnazioni di contributi a chi non aveva titolo, Fondi perduti per ...

Maltempo Sicilia : forte grandinata e danni nel Ragusano : Una violenta grandinata seguita da pioggia battente sul tratto costiero del Ragusano tra Pozzallo e Maganuco-Marina di Modica, ha reso necessario l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Ragusa. Scantinati e garage allagati, ma anche due interventi a persone rimaste intrappolate nelle autovetture, fortunatamente risolti senza conseguenze. L’amministrazione comunale di Modica attraverso l’assessore Pietro Lorefice ...

Maltempo - violenti temporali nella Sicilia sud/orientale : super grandinata a Pozzallo [FOTO] : 1/4 ...

Il carrubo più grande di Sicilia - patrimonio da rivalutare : Conserva tutta la sua maestosità ed il suo primato di carrubo più grande ed antico di Sicilia e forse del mondo. Si trova in c.da Favarotta