Si ribalta con il trattore nel Bresciano | muore 83enne

Si ribalta un tir sulla A14 - morto il conducente : sbalzato fuori dal veicolo e investito : Lo schianto mortale poco prima delle 3 del mattino nel territorio di Gabicce Marche. La vittima è un camionista di 59 anni. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore.Continua a leggere

Pesaro - con la Piccola ribalta un weekend tutto da ridere : Sarà l'ultimo appuntamento della stagione, ma sono già in programma repliche per due spettacoli proposti con grande successo nel corso della stagione teatrale: " El curtil ", commedia in dialetto ...

Siviglia-Bayern 1-2 - Heynckes ribalta Montella con due deviazioni : SIVIGLIA - Non si può non chiamare in causa l'esperienza e il cinismo per descrivere Siviglia-Bayern. Da una parte una squadra che si affaccia ai quarti della massima competizione europea dopo 60 anni,...

Sbatte contro un'auto in sosta a Selz di Ronchi e si ribalta : Incidente, ieri mattina attorno alle 10, lungo via Fornaci a Selz di Ronchi dei Legionari . A rendersi protagonista dell'accaduto F.P., settantacinquenne locale, che, complice la pioggia, ha urtato un'...

“Tutta una farsa” : Cristina Ich e Luca Favilla - cosa si è scoperto. Ballando con le stelle - lo scoop (enorme) che ribalta tutto. No - il retroscena non piacerà ai fan - ma soprattutto a Milly Carlucci : Appena cominciato, Ballando con le stelle ha regalato subito un gossip: Tra Cristina Ich e Luca Favilla c’è del tenero, si mormorava già dopo la prima puntata. Lei è la modella e influencer romena che si è subito distinta per bravura e per bellezza e lui un ballerino professionista che qualcuno ricorderà ad Amici di Maria De Filippi. Si sono conosciuti proprio nel talent danzerino di Milly Carlucci e, sin da subito, il feeling in ...

Verona - perde il controllo dell’auto e si ribalta : Marco muore a 19 anni : Marco Agnello, 19enne originario di Palermo, è morto dopo aver perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata su se stessa. È successo in provincia di Verona, dove risiedeva da anni. Secondo gli inquirenti, che ancora devono ricostruire la dinamica, l'incidente sarebbe stato causato dall'eccessiva velocità.Continua a leggere

Fassone : “molto contenti di Gattuso - ha ribaltato situazione non facile” : “Per qualcuno è una sorpresa, per altri un po’ meno. Io ho avuto modo di apprezzarlo in questi mesi, prima con l’ottimo lavoro in Primavera, e poi con la prima squadra. E’ stato capace di ribaltare una situazione che, soprattutto dal punto di vista del morale, non era una situazione ideale. Siamo molto contenti di lui”. L’amministratore delegato del Milan Marco Fassone elogia l’allenatore rossonero Rino ...

Perde il controllo dell'auto e si ribalta - ferito un 77enne : Vendita sottocosto della Rocca Pescarola, chiesto il giudizio per due 3 Novate, detenuto manda tre agenti all'ospedale 4 Anche a Piacenza una squadra speciale di carabinieri antiterrorismo L'auto ...

[Il retroscena] La rabbia Berlusconi ribalta il tavolo : "Di Maio parli con me o niente accordo" : "Le carte le diamo noi" Per il leader di Forza Italia è diventata una questione di orgoglio - già ferito dal sorpasso della Lega -, ma, soprattutto, di legittimazione politica. Se la maggioranza che ...

Incidente stradale/ A1 - Roma-Orte : tir con bombole si ribalta : tratto chiuso e 2 feriti (oggi 19 marzo 2018) : Incidente stradale, oggi 19 marzo 2018: sulla Roma-Orte, autostrada A1, tir con bombole si ribalta su un lato: due feriti. Stessa sorte ad un camion sulla Catania-Siracusa.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:09:00 GMT)

Autostrada - Tir con bombole si ribalta. Code in A1 - chiuso tratto Roma-Orte : L'incidente al mezzo pesante è avvenuto al km 523. Code in entrambri i sensi. A1 chiusa tra Orte e l'allacciamento con la Diramazione Roma Nord. Percorsi alternativi

Tir con bombole di acetilene e di ossigeno si ribalta sull’A1 : chiuso tratto Roma-Orte : Lunghe code sull’autostrada A1 Milano Napoli dove il tratto tra Orte e l’allacciamento con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni è stato chiuso dopo il ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava bombole di acetilene e di ossigeno. L’incidente è avvenuto al km 523, in carreggiata sud. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al ...

Tir con bombole si ribalta - chiuso tratto Roma-Orte : code in entrambe le direzioni : Lunghe code si stanno formando sull'autostrada A1, Milano-Napoli dove il tratto tra Orte e l'allacciamento con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni è stato chiuso dopo il ribaltamento di ...

Barcone di migranti si ribalta in Grecia : almeno 14 morti - : L'imbarcazione, proveniente dalle coste turche, è naufragata nel mar Egeo, vicino all'isola greca di Agathonissi. A bordo c'erano 21 persone, tra cui alcuni bambini. Tre superstiti, che si sono ...