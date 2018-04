SI FANNO SELFIE | NON SI ACCORGONO CHE IL FIGLIO SUL PASSEGGINO FINISCE IN MARE

Genitori FANNO SELFIE e passeggino con bimbo finisce in mare : Due giovani Genitori fanno un selfie e il passeggino con il loro bambino finisce in mare spinto dal vento. E' accaduto a Porto Cesareo a Lecce.

Il selfie spopola tra gli over 55. FANNO più foto degli adolescenti : Un bel selfie con vista Piramidi. Ormai è un classico sul profilo social dei Millennial, i nativi digitali che filtrano tutto attraverso la Rete. Fino a qualche anno fa i più grandi, quelli che in gita scolastica portavano il rullino e centellinavano gli scatti per paura che finissero, li guardavano con sospetto. Poi piano piano hanno preso la mano, fino a diventare i nuovi addicted dell'autoscatto in vacanza. E dell'immancabile ...

Elezioni - Calenda : “Salvini e Di Battista? FANNO i cialtroni sulla pelle degli operai coi selfie”. Poi si scusa su Twitter : Durissimo attacco del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, al leader della Lega, Matteo Salvini, e al deputato uscente del M5s, Alessandro Di Battista. Ospite de L’Aria che Tira (La7), il ministro smentisce alcune dichiarazioni di Salvini, come il deposito di una interrogazione parlamentare della Lega. E spiega: “Salvini è andato alla Ideal Standard di Roccasecca solo per farsi i selfie con operai che rischiano il posto di lavoro. E ...

'Salvini e Di Battista FANNO show sulla pelle degli operai - per loro la politica è farsi selfie davanti alle aziende in crisi' : Sono due ragazzi che non hanno mai lavorato e pensano che fare politica non sia fare un selfie davanti ai cancelli di un'azienda in crisi. fanno show sulle spalle degli operai, è una cosa indegna", ...