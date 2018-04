Show Box | Serie TV e Film in streaming gratis su Android

Inside Xbox : la seconda puntata dello Show mensile andrà in onda la prossima settimana : Qualche tempo fa, Microsoft ha annunciato Inside Xbox, ovvero uno show mensile che proporrà interessanti contenuti per tutti gli utenti della console del colosso di Redmond, interviste esclusive agli sviluppatori, gameplay e anteprime dei giochi più attesi.Nella prima puntata, nel mese di marzo, i protagonisti sono stati Sea of Thieves, PlayerUnknown's Battlegrounds, Cities Skylines e Far Cry 5, ora dal sito di Major Nelson, viene comunicato che ...

Xbox : data e orario dello 'Show E3 più grande di sempre' - E3 2018 : Un nuovo modo di fare le cose per Microsoft, che sembra puntare in grande con conferenza, Xbox Fan Fest, un edificio completamente dedicato agli eventi e le demo dell'E3 e dirette streaming di vario ...

Inside Xbox : Sea of Thieves protagonista della prima puntata dello Show di Microsoft : Come già vi avevamo segnalato, Microsoft ha ideato un nuovo show mensile chiamato Inside Xbox, durante il quale il colosso offrirà agli utenti, giocatori e appassionati interviste, gameplay, anteprime e altro.Nel fine settimana, è andata in onda la prima puntata che ha avuto per protagonista l'attesa esclusiva Sea of Thieves. Come riporta Dualshockers, Rare ha mostrato le principali meccaniche di gameplay, oltre a un assaggio del cross play tra ...