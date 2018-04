Sesto San Giovanni | donna uccisa con coltello nel petto Milano | “forse suicidio” | ma no

Sesto San Giovanni. Cinquantenne in stato di decomposizione in via Campestre : Si sarebbe suicidata la donna di 52 anni trovata morta a Sesto San Giovanni. Il corpo era già da giorni

Sesto San Giovanni - 52enne trovata morta con un coltello nel petto. Ipotesi suicidio : Il corpo era sul letto, già in stato di decomposizione, e con un coltello da cucina infilato nel petto. Una donna di 52 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Sesto San Giovanni, comune a nord-est di Milano, la mattina di sabato intorno alle ore 10. A dare l’allarme è stato il fratello della donna, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Sulla vicenda indaga la polizia. Nell’appartamento non sono stati trovati ...

Milano : via libera alla maxi moschea di Sesto San Giovanni da parte del Tar Video : Il Tar ha accolto il ricorso del centro culturale islamico contro lo stop all’edificazione della “grande #moschea” dell’hinterland milanese [Video]. Quindi i lavori di costruzione ripartiranno? È ancora presto per dirlo. La moschea non s’ha da fare. O forse si? La precedente giunta di centrosinistra aveva autorizzato la costruzione di un luogo di culto per i musulmani, fin dal 2013. Ci sono state molte tensioni a to di questa decisione, in ...

Tar boccia lo stop. La moschea di Sesto San Giovanni si farà : Il comune aveva votato una delibera che toglieva il diritto di superficie sul terreno. Ma la battaglia sul luogo di culto voluto dagli islamici non è finita. Il sindaco Di Stefano annuncia ricorso al ...

