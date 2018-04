Serie A Sassuolo | Iachini | «Le prestazioni stanno diventando di grande livello»

PAGELLE / Milan Sassuolo (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 31^ giornata) : PAGELLE Milan Sassuolo (1-1): Fantacalcio, i voti della partita di San Siro, 31^ giornata di Serie A. Finisce pari con i gol di Politano e Kalinic, entrambi arrivati nel secondo tempo(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 23:24:00 GMT)

Serie A Milan-Sassuolo 1-1 - il tabellino : MILANO - Il Milan di Gattuso non riesce a conquistare i tre punti in casa contro il Sassuolo e si deve accontentare di un pareggio per 1-1. Ad andare in vantaggio è la compagine di Iachini , che ...

Video Gol Milan-Sassuolo1-1 : Highlights e Tabellino 31^giornata Serie A 08-04-2018 : Risultato Finale Milan-Sassuolo 1-1 : Cronaca e Video Gol Politano, Kalinic 31° Giornata Serie A 08 Aprile 2018 Milan-Sassuolo 1-1. E questo il risultato finale, il Milan trova il gol negli ultimi minuti di gioco grazie ad un ‘rigenerato’ Kalinic, che risponde al momentaneo vantaggio del Sassuolo firmato Politano. La punta croata era in continua contestazione ma oggi ha salvato la banda di Gattuso. Il Milan in tutta la partita ...

Serie A - Milan-Sassuolo 1-1 : Kalinic risponde a Politano : MILANO - Terza partita senza vittoria per il Milan , che dopo la sconfitta con la Juventus e il pari nel derby con l'Inter resta a secco anche con il Sassuolo : solo un pareggio, oltretutto in rimonta ...

MILANO - Un contratto di quasi 3 anni e mezzo allunga ...

Serie A Tim : probabili formazioni di Milan-Sassuolo : In streaming su SKy Go e Premium Play. Dopo il rinnovo del contratto fino al 2021, mister Gattuso deve pensare alla partita contro il Sassuolo, una squadra che all'apparenza sembra facile da battere, ...

Probabili Formazioni Milan-Sassuolo - Serie A 31^giornata 08-04-2018 : Dopo il recupero del derby della 27^giornata, il Milan affronta il Sassuolo per continuare la sua rincorsa per un posto Champions League. La sfida andrà in scena domenica 8 Aprile alle ore 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza. L’arbitro designato per il posticipo della 31^giornata di Serie A è Pairetto, mentre al Var ci sarà Mazzoleni. Il Milan arriva alla sfida dopo il pareggio nel derby. Non solo nel derby o rossoneri di Gattuso ...

