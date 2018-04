Serie A Sampdoria | Giampaolo | «Con più lucidità avremmo fatto meglio»

Serie A - Sampdoria-Genoa 0-0 : derby a reti bianche. Roma-Fiorentina 0-2 - crollo dei giallorossi con sfortuna : Dopo la vittoria della Juventus a Benevento, si sono giocati altri tre anticipi della 31^ giornata di Serie A. Tracollo della Roma in casa contro la Fiorentina: 2-0 dei viola che infilano la sesta vittoria consecutiva e sono in lotta per un posto in Europa League, brutto passo falso per i giallorossi dopo la sconfitta di Barcellona che rischia di compromettere l’accesso alla prossima Champions League. I ragazzi di coach Eusebio Di ...

Serie A. Zero gol e pochissime emozioni - Sampdoria e Genoa non si fanno male : I blucerchiati hanno bisogno di punti in chiave europea, ma non fanno molto più dei cugini. Che interrompono una Serie di quattro sconfitte di fila nella stracittadina

Anticipo Serie A - Sampdoria-Genoa 0-0 : 22.40 Finisce senza reti il derby della 'Lanterna' Sampdoria-Genoa. Pochissime davvero le emozioni nella 69.ma stracittadina giocata dalle genovesi in Serie A. In classifica i doriani salgono così a quota 48 punti assieme all'Atalanta, ma sprecano la chance di restare con la scatenata Fiorentina al 7° posto, l'ultimo utile per andare in Europa League. Primo tempo intenso, ma senza lampi a Marassi. Ripresa un po' più viva, ma da segnalare c'è ...

Pronostico Sampdoria-Genoa - Serie A 07-04-2018 e Analisi : Serie A TIM, 31^ Giornata, Analisi e Pronostico di Sampdoria-Genoa Sabato 7 Aprile 2018. I blucerchiati potrebbero vincere il quarto derby consecutivo. Sarebbe record! Il sabato di Serie A si conclude con il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa, una delle rivalità più antiche del panorama calcistico italiano. La Sampdoria è reduce dalla vittoria di Bergamo per 1-2 contro l’Atalanta, che ha interrotto una Serie di tre sconfitte ...

Serie A : Sampdoria Genoa : "Sampdoria sfavorita? E' sicuramente una battuta e la prendiamo come tale". Davide Ballardini risponde così alle parole di Marco Giampaolo che aveva presentato la sua squadra come 'sfavorita' per il ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Sampdoria? Ha uno spessore importante» : GENOVA - " Sampdoria sfavorita? E' sicuramente una battuta e la prendiamo come tale" . Davide Ballardini risponde così alle parole di Marco Giampaolo che aveva presentato la sua squadra come '...

Serie A - Giampaolo : «La Sampdoria è sfavorita nel derby» : GENOVA - ' Fino a cinque giorni fa ci davano per morti, ora come arriviamo? Bisogna distinguere tra calcio e pallone: il calcio non è per tutti, il pallone è per tanti. Se eravamo morti una settimana ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Genoa compatto. Ci davano per morti...» : GENOVA - Marco Giampaolo , l'allenatore della Sampdoria , presenta così il derby: ' Fino a cinque giorni fa ci davano per morti, ora come arriviamo? Bisogna distinguere tra calcio e pallone: il calcio ...

Serie A Sampdoria - Caprari : «Voglio il derby e un posto in Europa» : Dobbiamo continuare sulla strada imboccata già dalla scorsa estate - spiega l'attaccante a Premium Sport - ma il traguardo è ancora lontano e non possiamo buttare via quello che di buono abbiamo ...