Serie A | 31^ giornata | i risultati delle partite di oggi e la classifica Napoli rimonta

oasport

: ???? Serie ?? 31^ giornata #TorinoInter finisce 1-0 #SkySerieA - SkySport : ???? Serie ?? 31^ giornata #TorinoInter finisce 1-0 #SkySerieA - SkySport : ???? Serie ?? 31^ giornata #NapoliChievo 2-1 ? #Diawara (93’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? - SkySport : ???? Serie ?? 31^ giornata #NapoliChievo 0-1 ? #Stepinski (73’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? -

(Di domenica 8 aprile 2018) Quattronella domenica calcistica inA, valide per il 31° turno, prima dei posticipiore 18.00 tra Udinese e Lazio eore 21.00 tra Milan e Sassuolo. Il, soffrendo tantissimo, la spunta al San Paolo contro il Chievo 2-1. Dopo il gol al 73′ di Stepinski, gli uomini di Maurizio Sarri riescono a ribaltare il punteggio grazie al gol di Milik e Diawara, rimanendo a -4 dalla Juventus e tenendo ancora aperto il discorso “Scudetto”. Affonda in invece l’Inter di Luciano Spalletti allo Stadio Olimpico di Torino. I granata dell’ex tecnico nerazzurro Walter Mazzarri vincono 1-0 grazie ad un gol di Ljajic. Un risultato che potrebbe costar caro ai ragazzi di Spalletti che, in caso di vittoria della Lazio, potrebbero scivolare al quinto posto. 3 punti importanti per il Crotone che battendo il Bologna 1-0 allo Scida raggiunge la Spal a quota ...