Sei ricco? Ecco dove dovresti abitare | le città per super patrimoni

I redditi dei parlamentari : Grillo Sei volte più ricco di un anno fa. Di Maio come Renzi : Beppe Grillo «sestuplica» il suo reddito e in un solo anno scala la classifica dei leader «paperoni», dichiarando un imponibile di oltre 400 mila euro nel 2017, quasi 350 mila euro in più rispetto all’anno precedente. È quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi del 2017 consultabili nei siti di Camera e Senato e da lunedì prossimo anche in for...

I redditi dei politici : Grillo Sei volte più ricco. La Fedeli "paperona" del governo : Con 122.457 il titolare dell'Economia Pier Carlo Padoan , ha triplicato il proprio reddito rispetto al 2016 quando aveva dichiarato 49.958. Seguono, poi, Gentiloni con 107.401 di reddito imponibile, ...

Nuovo Boeing Business Jet : ecco come viaggi Sei veramente tanto ricco : Forse avete già sentito parlare del Nuovo 737 MAX 7, terzo ed ultimo componente della famiglia Boeing che presto potrete testare a bordo di numerosi voli di linea. È un po’ meno probabile, invece, che conosciate il suo lussuosissimo e più piccolo fratello: il Nuovo Boeing 737 Business Jet, pensato per l’uso privato di una clientela più che esclusiva. In pratica un vero appartamento a cinque stelle, per volare con tutti i comfort necessari. ...

