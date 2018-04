Sei milioni di pietre per vincerne una

Gioca cinque euro e sbanca : aveva una probabilità su Sei milioni : Colpo grosso al 'gratta e vinci' in Friuli Venezia Giulia. Un Giocatore si è portato a casa ben 500mila euro, grazie ad un biglietto da 5 euro della serie "Doppia Sfida". Il tagliando...

Pasquetta - traffico sulle autostrade. Gita fuori porta per 11 milioni. Boom muSei : Tutti fuori casa per approfittare della giornata di sole. traffico molto intenso: criticità a metà giornata nei nodi di Roma e Napoli. Previsioni meteo: a metà settimana torna il brutto tempo Buona ...

Ma siamo veramente sicuri che Sei milioni e passa di elettori Pd vogliano il Pd all'opposizione? : Ma siamo veramente sicuri che sei milioni e passa di elettori Pd vogliano il Pd all'opposizione? siamo certi che si sentano integralmente rappresentati dalle posizioni dimesse e acerbe del segretario reggente e di quelle aventiniane e quasi infantili di quello uscente? Non sono, non sono stati e non saranno forse più avanzati e consapevoli dei dati di realtà di chi li rappresenta?Quale immagine povera di sé dà un ...

Mantova - 94enne lascia in eredità Sei milioni a Comune e a enti per anziani : Carla Alberti Un lascito da oltre sei milioni di euro tra contanti e titoli. È l'eredità che un'anziana di Mantova, morta ai primi di marzo a 94 anni, ha devoluto al Comune di Mantova e a 17 tra enti ...

Sei milioni di euro per le grandi città turistiche : Sei milioni di euro previsti per le grandi destinazioni turistiche. Questo l’annuncio del direttore della Direzione generale turismo del MiBACT, Francesco Palumbo, pronunciato nel corso del ‘Town Meeting di FactorYmpresa Turismo’, organizzato a Firenze in collaborazione con Invitalia. “I fondi – spiega Palumbo – saranno dedicati alla raccolta dati, alla mobilità sostenibile, alla gestione dei flussi turistici e alla ...

Redditi politici - Grillo sale di Sei volte a 420mila euro. Crolla Monti - Ghedini 'paperone' a 1 - 6 milioni : Quarto classificato nella squadra di governo il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini con 145.044 euro, seguito dal titolare dell'Economia Pier Carlo Padoan che ha un reddito imponibile pari ...

“Sei fr** - lo prendi nel c**”. Choc al reality - omofobia senza limiti. Vergogna e indignazione dopo il fattaccio in diretta tv - davanti a milioni di telespettatori. Poi quelle intimidazioni gravissime : “Ora prendo il bastone e…”. Davvero terribile : Ci lamentiamo tanto del nostro Paese, della svolta intransigente e di ultradestra, del razzismo e dell’omofobia. Ma uscendo dai nostri confini e guardandoci intorno, ci rendiamo conto che c’è chi sta addirittura peggio di noi. Eh sì, perché se sull’Isola dei Famosi italiana Craig ha accusato Franco di avergli detto che fa schifo in quanto gay, al Grande Fratello croato è successo qualcosa di molto più grave. Matija Stainer è appena uscito ...

L'Unicef : ogni anno 2 milioni e Seicentomila neonati muoiono entro il primo mese di vita : Il rapporto sottolinea che 8 dei 10 luoghi più pericolosi per nascere si trovano in Africa Subsahariana, dove le donne in gravidanza hanno probabilità molto inferiori di ricevere assistenza durante il parto a causa di povertà, conflitti e istituzioni deboli

Sei milioni per De André in tv - buon risultato per il Principe libero di Luca Marinelli : Sei milioni di spettatori di fronte alla tv per Fabrizio De André - Principe libero , il film che racconta quarant'anni di vita del cantautore genovese. Dopo essere stato per due giorni in sala il ...

