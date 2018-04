Seconda mappa PUBG anche su Xbox One | ecco quando esce

optimaitalia

(Di domenica 8 aprile 2018) Durante un panel al PAX East colui che ha creato, Brendan Greene, ha confermato che lache arriverà suOne il prossimo mese. Ladel deserto di Miramar è disponibile su PC da dicembre, con il team che sta lavorando duramente per portarlo in versioneOne, che sta seguendo una diversa tabella di marcia per i contenuti e il bilanciamento della stessa. Mentre la versione per PC è stata lanciata con l'aggiornamento 1.0,poi il gioco è uscito dall'Early Access, non è chiaro attualmente se con l'arrivo dellaarriveràl'aggiornamento 1.0 perOne.: Miramar suOneNel resto del panel al PAX sono arrivate una serie di celebrità, tra cui "Major Nelson" Hyrb che parlava e giocava. Hyrb ha prestato il suo account a deadmau5 mentre l'artista elettronico ha spiegato il suo amore per il gioco. n tutto questosi sta ...