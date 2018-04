Seb-Kimi | prima fila rampante È una Ferrari stile Mercedes

F1 - GP Bahrein 2018 : I BOLIDI ROSSI del deserto! Prima fila Ferrari - pole position di Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen! : Sebastian Vettel centra la pole position numero 51 in carriera grazie ad un ultimo giro veramente perfetto nel quale è andato ad abbattere il muro dell’1:28 sul tracciato di Sakhir. Il tedesco della Ferrari, infatti, ferma le lancette su uno strepitoso 1:27.958 andando a superare il compagno di scuderia Kimi Raikkonen, proprio in extremis, per appena 143 millesimi. Una Prima fila tutta rossa, dunque, domani nel Gran Premio del Bahrein di ...

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere 3. Kimi Raikkonen ancora primo! Dietro le due Red Bull - Sebastian Vettel quinto : È un Kimi Raikkonen davvero in forma quello che ha cominciato questa stagione. Nelle prove libere 3 del GP del Bahrein, il finlandese si è confermato il più veloce in pista, piazzandosi davanti a tutti con il tempo di 1’29″868. Il pilota della Ferrari è stato l’unico ad avvicinare il miglior tempo di ieri (1’29″817), fatto segnare da lui stesso nelle FP2, proponendosi per il ruolo di protagonista assoluto in vista ...

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere 2. Ferrari davanti a tutti : Kimi Raikkonen precede Sebastian Vettel. Lewis Hamilton è quarto : C’è la Ferrari davanti a tutti al termine delle prove libere 2 del GP del Bahrein. Il più veloce dei due piloti della Rossa è stato Kimi Raikkonen, che ha stampato un convincente 1’29″817, abbassando quindi notevolmente il limite imposto al mattino da Daniel Ricciardo (1’31?060). Sebastian Vettel è vicinissimo, separato dal compagno di squadra di soli 11 millesimi, confermando le ottime impressioni lasciate dalla sessione ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Miglior tempo di Daniel Ricciardo - Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ok con le Ferrari : Iniziato il lungo weekend di Sakhir dove si disputa il GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Si è partiti con le prove libere 1 che ci hanno consegnato le prime importanti indicazioni in vista delle fasi più calde del fine settimana. Daniel Ricciardo ha fatto registrare il nuovo record della pista (1:31.060) su gomme soft: prova di forza da parte dell’australiano della Red Bull, tre decimi meglio di Valtteri ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen nel GP del Bahrein. Sakhir è un tracciato favorevole per i due ferraristi : Gran Premio del Bahrein di Sakhir, segni particolari, provincia di Maranello? No, la pista mediorientale non è stata trasferita nella pianura emiliana, ma si può tranquillamente dire che, numeri alla mano, sia una delle più favorevoli sia per la Ferrari che per i suoi due piloti. Andiamo, quindi, ad analizzare i numeri di questo Gran Premio che si è disputato 13 volte negli ultimi 14 anni (l’edizione 2011 venne cancellata per i tumulti nel ...

F1 - ordine d’arrivo - risultato e classifica GP Australia 2018 : APOTEOSI FERRARI! Trionfa Sebastian Vettel - 3° Kimi Raikkonen! : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il tedesco ha Trionfato sfruttando al meglio la strategia studiata a tavolino da una grandiosa Ferrari che è così riuscita a battere Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Kimi Raikkonen: due Rosse sul podio al termine di una gara fantastica. Quarto Dani Ricciardo, quinto Fernando Alonso, solo sesto Max ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : la gara in tempo reale. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen all’assalto di Lewis Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia 2018, primo appuntamento stagionale del Mondiale di F1. L’uomo da battere, neanche a dirlo, sarà il campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Il fuoriclasse britannico ha dominato le qualifiche, rifilando 7 decimi al primo degli inseguitori con la sua Mercedes. La Ferrari, tuttavia, possiede le armi per provare a dar fastidio al quattro volte iridato. Fondamentale, se non ...