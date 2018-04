Scialpinisti bloccati sul monte Tovo

In salvo i due Scialpinisti bloccati a 4.000 metri sul Monte Rosa - AostaOggi.IT : AOSTA. Sono stati recuperati i due scialpinisti pie Monte si bloccati nel bivacco Felice Giordano sul massiccio del Monte Rosa . I due uomini, entrambi cinquantenni di Ivrea, sono in buone condizioni di ...

Maltempo : recuperati Scialpinisti bloccati sul Monte Rosa : Sono stati recuperati i due scialpinisti bloccati a causa del Maltempo da lunedì sera al bivacco Felice Giordano (4.167 metri di quota), nel massiccio del Monte Rosa: erano in buone condizioni di salute e non necessitavano di cure mediche. I soccorritori li hanno raggiunti nel tardo pomeriggio e, dopo una sosta al rifugio Mantova, li hanno condotti a valle, a Staffal. Le operazioni di recupero sono avvenute via terra grazie a una squadra di ...