Schiacciato da trattore nel Bolognese | muore agricoltore di 83 anni

(Di domenica 8 aprile 2018) Grave incidente questa mattina in via Ronca a Castel Maggiore, in provincia di Bologna: è morto undi 83. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, sarebbe rimastosotto ad unper cause accidentali. A dare l'allarme è stata la figlia, che ha chiamato il 118 e i Carabinieri. Per estrarre l'uomo, rimasto incastrato sotto il mezzo, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.