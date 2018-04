Scandalo Facebook sfocia in Faceblock | 11 aprile senza social | WhatsApp e Instagram

Scandalo Facebook : le novità di Zuckerberg in vista delle elezioni : Con una sperimentazione in Canada , e in estate nel resto del Mondo, , arriva anche un nuovo strumento che consente agli utenti di vedere tutti gli annunci di una pagina e verrà creato anche un ...

Scandalo Datagate - l’Antitrust apre un’istruttoria contro Facebook per pratica commerciale scorretta : Scandalo Datagate, l’Antitrust apre un’istruttoria contro Facebook per pratica commerciale scorretta Il presidente Giovanni Pitruzzella: “Quando ci si iscrive al social network l’utente non è informato sul fatto che sta cedendo dei dati per un uso commerciale”. In Europa coinvolte 2,7 milioni di persone Continua a leggere

Scandalo Datagate - l'Antitrust apre un'istruttoria contro Facebook per pratiche commerciali scorrette : L'Antitrust ha annunciato l'apertura di un'istruttoria su Facebook "per informazioni ingannevoli su raccolta e uso dati". "Quando ci iscriviamo al social network sulla home page troviamo un messaggio che dice che il servizio è gratuito. Ma il consumatore non è messo in grado di sapere che al contrario cede dei dati, per i quali ci sarà un uso commerciale, come dimostrano anche le recenti vicende", spiega il presidente Giovanni Pitruzzella.

Scandalo Facebook - 3 mln profili coinvolti in Europa : Bruxelles, 6 apr. (AdnKronos) – La commissaria europea alla Giustizia Vera Jourova “ha inviato una lettera a Facebook la settimana scorsa, chiedendo maggiori chiarimenti entro due settimane. Posso confermare che ieri sera abbiamo ricevuto una risposta alla lettera: Facebook ci ha confermato che i dati appartenenti fino a 2,7 mln di persone nell’Ue possono essere stati impropriamente condivisi con Cambridge Analytica”. Lo ...

Facebook - Scandalo Cambridge Analytica : Bruxelles vuole vederci chiaro : Teleborsa, - Facebook continua a rimanere nell'occhio del ciclone per lo scandalo Cambridge Analytica : la web agency londinese del miliardario Robert Mercer che ha lavorato per la campagna elettorale ...

Facebook - Scandalo Cambridge Analytica : Bruxelles vuole vederci chiaro : Facebook continua a rimanere nell'occhio del ciclone per lo scandalo Cambridge Analytica : la web agency londinese del miliardario Robert Mercer che ha lavorato per la campagna elettorale di Donald ...

FACEBOOK - Scandalo CAMBRIDGE ANALYTICA/ Sono 30mila i profili svizzeri coinvolti : SCANDALO FACEBOOK-Cambride ANALYTICA in primo piano: rivelazione shock: "87 milioni i profili coinvolti". 214mila gli account italiani dai quali sarebbero stati trafugati dati(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:29:00 GMT)

Scandalo Facebook in Italia : come scoprire se si è tra i 214.134 profili coinvolti nel furto dei dati : Oramai è ufficiale, lo Scandalo Facebook coinvolge anche l'Italia e i dati personali di numerosi utenti potrebbero essere stati utilizzati per scopi impropri attraverso il partner del social network Cambridge Analytica. Il numero di cittadini del mondo coinvolti dall'increscioso episodio sale dai primi 50 milioni riportati, addirittura agli 87 milioni, di cui 70 sono statunitensi e la restante quota appartenenti a tantissimi altri paesi del ...

Scandalo Facebook : 87 milioni vittime Cambridge Analytica. L'altro numero shock su hacker e furti identità : Lo Scandalo Facebook si allarga, con lo stesso colosso di Mark Zuckerberg che rivela che Cambridge Analytica avrebbe avuto accesso alle informazioni personali di 87 milioni di utenti, decisamente ...

Scandalo Facebook : "I profili social coinvolti sono 87 milioni - 214mila in Italia" : Per indagare sull'efficacia e il reale impatto dei messaggi ci vorranno mesi. Sarebbero 214mila gli utenti di Facebook attivi in Italia di cui il social network avrebbe "condiviso i dati in modo improprio con...

Facebook riduce la raccolta dati su Android e annuncia che gli utenti colpiti dallo Scandalo Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni : Il team di Facebook ha reso noto di avere deciso che non raccoglierà il contenuto dei messaggi su Android e cancellerà tutti i log più vecchi di un anno L'articolo Facebook riduce la raccolta dati su Android e annuncia che gli utenti colpiti dallo scandalo Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni proviene da TuttoAndroid.

Scandalo Facebook : 87 milioni vittime Cambridge Analytica. Ed emerge rivelazione shock su hacker e furti identità : Lo Scandalo Facebook si allarga, con lo stesso colosso di Mark Zuckerberg che rivela che Cambridge Analytica avrebbe avuto accesso alle informazioni personali di 87 milioni di utenti, decisamente ...

Facebook - nello Scandalo Cambridge Analytica coinvolti 87 milioni di utenti : Teleborsa, - Si allarga a macchia d'olio lo scandalo datagate che ha investito Facebook. Mentre Mark Zuckerberg si prepara a dare spiegazioni al Congresso USA l'11 aprile prossimo, Cambridge Analytica ...

Facebook - nello Scandalo Cambridge Analytica coinvolti 87 milioni di utenti : Si allarga a macchia d'olio lo scandalo datagate che ha investito Facebook . Mentre Mark Zuckerberg si prepara a dare spiegazioni al Congresso USA l'11 aprile prossimo, Cambridge Analytica rimane nell'...