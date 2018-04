Sanità | neonato muore a Palermo | il padre aggredisce i medici 

meteoweb.eu

: #Sanità. #Farine ‘fortificate’ con #acidofolico per evitare #malformazioni #neonato #gravidanza #salute #SIN… - Agenzia_Dire : #Sanità. #Farine ‘fortificate’ con #acidofolico per evitare #malformazioni #neonato #gravidanza #salute #SIN… - eltwittatore : @BeaLorenzin Alla faccia della tua bella sanità. Donna dimessa in procinto di partorire e partorisce a casa. Ora qu… -

(Di domenica 8 aprile 2018) “L’escalation di aggressioni ai medici e agli operatori degli ospedali non e’ piu’ una questione di singoli e sporadici casi, ma sta assumendo sempre piu’ i contorni di un fenomeno che non e’ piu’ tollerabile, perche’ oltre a minacciare il lavoro di tanti professionisti, rischia di inficiare il diritto alla salute di tutti”. Lo dice Giovanni Migliore, direttore generale dell’Aorn Civico-Di Cristina di, in merito all’aggressione avvenuta ieri all’Ospedale pediatrico Di Cristina, dove ildi unha picchiato quattro medici dopo la morte del piccolo, che era stato operato subito dopo la nascita a causa di una grave forma di tumore. Uno dei medici aggrediti ha riportato un trauma cranico. Il direttore generale annuncia che l’Arnas Civico-Di Cristina “si costituira’ parte civile per ...