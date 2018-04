Samp-Genoa è 0-0 | Ferrero show | ' La palla è come la donna'

Sampmania : barriere che nemmeno in Game of Thrones. Ma il Genoa non segna dal 2016 : Forse ribadire i numeri è impietoso, ma il dovere di cronaca mi impone di farlo. Oggi, 8 aprile, sono esattamente 23 mesi che il Genoa non vince un derby . Vuol dire che si supereranno ...

Samp - frenata da derby. Il Genoa resta in piedi : Primo 0-0 dopo 11 anni: i blucerchiati mancano il poker C'è sempre qualcuno felice in un derby, anche quando finisce 0-0 e la sfida non passerà alla storia per lo spettacolo visto in campo. Il Genoa ...

Samp e Genoa non accendono la Lanterna : nostro inviato a Genova Tanta, troppa attesa finita in un nulla di fatto. Finisce senza vincitori un derby della Lanterna deciso dalla noia nel primo tempo e dalla paura di perdere in generale. Ci ...

