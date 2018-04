Salvini | Caro Silvio scordati asse con il Pd Di Maio | da Arcore non può partire nessun

Salvini : "Caro Silvio scordati l'asse con il Pd. Adesso ci serve una voce sola" : Il vicepresidente del Senato M5s, Paola Taverna intanto avverte la Lega: 'no' a Forza Italia, rimane un 'no', non trattabile. Il Pd intanto chiude proprio ai grillini: nostra posizione non cambia. Faremo opposizione. Rosato: la loro apertura è "strumentale". Tajani parla di eventuale esecutivo a sostegno Dem, provocando di fatto una frattura nella coalizione di centrodestra

Caro Di Maio - i conti non tornano Grana Istat per i pentastellati Coperta corta anche per Salvini : Luigi Di Maio (M5S) lancia un amo alla Lega di Matteo Salvini proponendo un “contratto di governo alla tedesca”. Peccato che come ha certificato oggi l’Istat la realtà resti ostile ai libri dei sogni: il debito, complice anche il peso della crisi bancaria, non vuol saperne di scendere e la Ue potrebbe chiedere già a maggio una nuova manovra correttiva sui conti pubblici da 4,5-5 miliardi. Poi serviranno altri 12,4 ...

Riccardo Fraccaro eletto questore anche coi voti della Lega di Matteo Salvini : per Silvio Berlusconi è quasi finita? : Che la guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sia soltanto di facciata? Il sospetto lo ha avanzato Gianfranco Rotondi , ma a ben vedere ci sono altre evidenze che fanno pensare come l'intesa tra i ...

Caro Salvini - ecco perché i cambiamenti climatici hanno a che fare con le migrazioni : (Foto: Michael S. Yamashita/Getty Images) Lo scorso lunedì 19 marzo la Banca mondiale ha pubblicato un lungo rapporto dal titolo Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration, dedicato al complesso tema delle migrazioni indotte dai cambiamenti climatici. Il documento, che avevamo già commentato qui su Wired e che è scaricabile da qui in formato pdf (il file pesa oltre 63MB), è la sintesi raccontata in più di 200 pagine della situazione ...

M5s - Bonafede : “Di Maio premier o nessun governo”/ Fraccaro “sì reddito cittadinanza - avanti solo con Salvini” : Governo M5s: Bonafede, "Di Maio premier o nessun esecutivo". reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Patto di ferro Di Maio-Salvini - si profila il "ticket" Bongiorno-Fraccaro : Giornata decisiva per i nuovi presidenti delle Camere. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo un ultimo tentativo notturno in extremis andato a vuoto di tenere insieme l’unità del centrodestra offrendo a Silvio Berlusconi...

Di Maio-Salvini alla conta - si profila ticket Bongiorno-Fraccaro : Roma, 24 mar. , askanews, Giornata , probabilmnte già mattinata, decisiva per i nuovi presidenti delle Camere. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo un ultimo tentativo notturno in extremis andato a ...

Rottura Berlusconi-Salvini - il n.1 della Lega : “Alla Camera votiamo candidato M5S”. Fraccaro è la scelta del Movimento : Lo strappo si consuma alle 18 quando Matteo Salvini rientra al Senato dopo aver comunicato, a cose fatte, a Silvio Berlusconi la decisione della Lega: al Senato, già alla seconda chiama, i leghisti hanno votato Anna Maria Bernini. Una Rottura clamorosa con il Cavaliere, deciso ad andare al ballottaggio sul nome di Paolo Romani, con l’obiettivo di c...

Presidenza del Senato - rottura Salvini-Berlusconi dopo il caso Bernini. Per la Camera c'è Fraccaro : Lo strappo del leader leghista fa implodere la coalizione di centrodestra. Pronto un accordo tra i due movimenti populisti per eleggere i presidenti dei due rami del parlamento. Bernini si fa da parte

Nel Centrodestra ora Salvini frena : uscire dall'euro potrebbe costarci caro : Entrare nell'Euro ci ha penalizzato, non vorrei che ora ci rimettessimo anche di più per uscirne finendo cornuti e mazziati. Così oggi il leader leghista che rilancia la sfida a Forza Italia per il ...

"Caro Salvini - i miei bambini sono di colore : li insultano sul bus e temono che li manderete in Africa" : Una lettera nata per raccontare le conseguenze del pregiudizio (e in alcuni casi del razzismo) nei confronti di due bambini di colore, italiani e vittime di quelli che Gabriella indica...

"Caro Salvini - grazie a lei chiamano i miei figli sporchi neg.." : "Caro Salvini, sono una mamma adottiva di due splendidi bambini africani. Volevo ringraziarla perché sta regalando ai miei figli dei momenti di terrore davvero fuori dal comune". Inizia così la ...