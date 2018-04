Salvini | ' Berlusconi si scordi un' intesa col Pd | ci serve una voce sola'

Salvini : «Berlusconi si scordi l’intesa con il Pd. Ora ci serve una voce sola» : Il leader della Lega domenica al vertice del centrodestra ad Arcore: «Noi e il M5S? Non siamo poi così lontani sui programmi»

Cosa si sono promessi Berlusconi e Salvini per riunire il centrodestra : Il chiarimento tra Salvini e Berlusconi c'è stato ieri sera. Una telefonata dopo i contrasti emersi per i differenti schemi illustrati al Colle . Di Maio ha avuto gioco facile nel considerare il ...

Il chiarimento tra Salvini e Berlusconi c'è stato ieri sera. Una telefonata dopo i contrasti emersi per i differenti schemi illustrati al Colle. Di Maio ha avuto gioco facile nel considerare il centrodestra diviso, presentatosi con i tre leader delle forze politiche al cospetto del presidente della Repubblica. Da qui l'invito del segretario del Carroccio ad evitare ulteriori divisioni e ad andare insieme al prossimo giro

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Berlusconi-Salvini - centrodestra unito da Mattarella (7 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: centrodestra unito da Mattarella. Si ricompatta il centro-destra. Due morti di piccoli pazienti che forse si potevano evitare. (7 aprile 2018).(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 03:04:00 GMT)

Salvini pronto a mollare Berlusconi per Di Maio Video : “#Berlusconi si sta mettendo fuori dai giochi. Non erano questi gli accordi su cosa dire alle consultazioni”. È un virgolettato attribuito a Matteo Salvini [Video], pubblicato questa mattina dal quotidiano La Stampa, a rendere nota l’irritazione del leader della Lega dopo le dichiarazioni di fuoco, di chiusura verso il M5S, rilasciate da Silvio Berlusconi al termine del primo giro di consultazioni al Quirinale in vista della formazione del nuovo ...

Berlusconi : "Centrodestra andrà unito al Colle" | M5s : Salvini scelga o lui o il cambiamento : Arriva la risposta del numero uno di Forza Italia all'auspicio di Salvini: "Alle prossime consultazioni il centrodestra si presentera' unito con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni". Intanto Toninelli (M5s) chiama il Pd: "Incontriamoci". Secca risposta di Martina: "Impossibile".

Governo - M5s : “Salvini con Forza Italia al Quirinale? Si scelga tra il cambiamento o il passato con Berlusconi” : Il centrodestra andrà con un’unica delegazione al secondo giro di consultazioni al Quirinale? E allora Matteo Salvini deve scegliere tra il cambiamento e il riportare indietro l’Italia con Silvio Berlusconi. Non commentano ufficialmente ma è questa la reazione dei vertici del Movimento 5 stelle, secondo l’agenzia Ansa, alla proposta fatta dal segretario della Lega agli altri leader del centrodestra: salire insieme al Colle la ...

Consultazioni - la bomba di Dagospia : 'Berlusconi e Meloni sopra Salvini. Governo di centrodestra con Tajani e voti Pd' : Una mossa che rivela una decisione, forse, già presa dal presidente della Repubblica. Secondo Dagospia , l'annuncio di Silvio Berlusconi di salire al Quirinale per il secondo giro di Consultazioni con ...

Salvini salirà al Quirinale con Berlusconi. Di Maio : deve dire se vuole il cambiamento : La mossa del leader leghista per ricompattare la coalizione del centrodestra e rimettere in gioco Berlusconi. Per il Pd dialogo impossibile con il M5Stelle Martina, reggente del Pd: «Finiscano i tatticismi»

Centrodestra unito al Colle. M5S : Salvini scelga tra il cambiamento e Berlusconi : L’ex premier a stretto giro accetta l’invito per presentarsi al Quirinale nella ritrovata unità e così fa Giorgia Meloni...

Di Maio insiste con i veti : "Salvini scelga tra noi e Berlusconi" : Matteo Salvini cerca di trattare, ma il Movimento 5 Stelle non si schioda dalla sua posizione e torna al 'no' ad oltranza già sfoggiato in passato. 'Salvini faccia una scelta', è l' aut aut lanciato ...