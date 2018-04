Salvini : “Berlusconi si scordi un’intesa col Pd” : Salvini : “Berlusconi si scordi un’intesa col Pd” Il leader della Lega nel giorno del vertice del centrodestra ad Arcore: “Se c’è un tentativo da fare per formare un governo, è col M5s” Continua a leggere

Salvini : “Berlusconi si scordi un’alleanza col Pd” : Roma, 8 apr. (AdnKronos) – “A Berlusconi e Forza Italia lo dirò chiaro: si scordi no di fare un governo con il Partito democratico”. Il leader della Lega, Matteo Salvini , in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, spiega che sull’esecutivo “se c’è un tentativo da fare è con i 5 Stelle”, perché, chiarisce Salvini , “se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il ...

Berlusconi - Salvini e Meloni si ritrovano ad Arcore per serrare le file : ... le differenze restano, soprattutto su due fronti: il rapporto con i cinquestelle , più fredda Fi, più aperta la Lega, e sulla politica estera , euroscettico Salvini , euroconvinto Berlusconi , . ...

Berlusconi - Salvini e Meloni si ritrovano ad Arcore per serrare le file : Sono passati molti giorni dall'ultima volta e già questa è una notizia: Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si rivedono dopo un lungo freddo per decidere cosa andare a dire a Sergio Mattarella quando, molto probabilmente a fine settimana, saliranno al Quirinale per il secondo giro di consultazioni. La decisione di andare insieme al Colle ha più valenze: mossa tattica verso Luigi Di Maio, prova di forza ...