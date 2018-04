Salvini | “Berlusconi si scordi un’alleanza col Pd”

Elezioni - Travaglio : “Berlusconi? Il Caimano è sott’acqua per ora. I suoi giornali stanno iniziando a bastonare Salvini” : “Berlusconi ha preso meno di Salvini, ma ha ottenuto pur sempre il 13%, che in un Parlamento così balcanizzato e polverizzato può sempre tornare utile per fare la ruota di scorta di qualche governo. E sappiamo che l’appoggio di Berlusconi ai governi non è mai gratis”. Così a Tagadà (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, si pronuncia su Silvio Berlusconi, a cui ha dedicato il suo ultimo libro, ‘B. come ...