Salvini | Berlusconi e Meloni | spetta a noi la formazione del governo | no a giochi di

Salvini - Berlusconi e Meloni : “Centrodestra deve formare il governo e indicare il premier” : Al termine del vertice di Arcore tra Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni i tre leader definiscono la linea del centrodestra in vista delle prossime consultazioni: il compito di formare il governo spetta alla coalizione che ha preso più voti (la loro) e il centrodestra dovrà indicare il presidente del Consiglio.Continua a leggere

Berlusconi- Salvini -Meloni : “Spetta al centrodestra formare il nuovo governo”Di Maio : da Arcore nessun cambiamento : Berlusconi-Salvini-Meloni : “Spetta al centrodestra formare il nuovo governo”Di Maio : da Arcore nessun cambiamento Mentre ad Arcore il centrodestra si riunisce e rivendica l’incarico per la formazione del governo, Di Maio incontra Grillo nella villa di Casaleggio: “Capisco che Salvini abbia difficolta a sganciarsi da Berlusconi” Continua a leggere

Vertice tra Berlusconi - Salvini e Meloni concluso : "Palazzo Chigi spetta a noi" : I tre leader del Centrodestra "rivendicano la necessità che dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle elezioni dello scorso quattro marzo". Così in una nota al termine del Vertice ad Arcore a cui hanno partecipato, oltre al padrone di casa Silvio Berlusconi , anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni "per concordare la linea comune da sottoporre ...

Salvini lo tradisce con Berlusconi e Di Maio chiama il Pd Video : Quando ormai la maggior parte degli addetti ai lavori dava per scontata un’alleanza di governo tra M5S e Lega, i giochi si sono invece clamorosamente riaperti. Ieri, 6 aprile, il leader leghista Matteo # Salvini ha infatti proposto ufficialmente agli altri due partiti della coalizione di centrodestra FI e Fd’I di presentarsi al Quirinale con una delegazione unica al prossimo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio ...

Di Maio a Salvini “no Governo ammucchiata”/ Centrodestra vertice Berlusconi-Meloni : Ivrea - M5s con Grillo : Salvini , Berlusconi, Meloni: oggi vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “FI intesa con Renzi? Silvio se lo scordi. Governo M5s-Pd? Mamma mia, non lo permetto”. Gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:55:00 GMT)

Salvini : "Berlusconi si scordi un'intesa col Pd" | Di Maio : "Da Arcore nessun cambiamento" : Il leader della Lega nel giorno del vertice del centrodestra ad Arcore : "Se c'è un tentativo da fare per formare un governo, è col M5s". Di Maio : "Capisco che Salvini abbia difficolta a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessun a proposta di cambiamento".

Di Maio a Salvini : nessun governo di cambiamento con Berlusconi : Roma, 8 apr. , askanews, 'Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessun a proposta di cambiamento , non è il governo di cambiamento che immaginiamo ...

DI MAIO “Salvini - BERLUSCONI - MELONI? NO GOVERNO AMMUCCHIATA”/ Vertice Centrodestra : “Arcore? No cambiamento” : Salvini, BERLUSCONI, Meloni: oggi Vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “FI intesa con Renzi? Silvio se lo scordi. GOVERNO M5s-Pd? Mamma mia, non lo permetto”. Gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:55:00 GMT)