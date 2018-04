: Salvini vola e batte Di Maio nella fiducia degli italiani. Avanti tutta! - LegaSalvini : Salvini vola e batte Di Maio nella fiducia degli italiani. Avanti tutta! - marcocappato : Chiunque governerà, avanti tutta per più libertà. - NotizieIN : Salvini: avanti dialogo con M5S, no Pd -

"In settimana continuerò a dialogare con altri,a cominciare da Di Maio: l'unica cosa che escludo è un governo col Pd, che ha fatto disastri negli ultimi sei anni". Così il leader della Lega,,sugli incontri per la formazione del governo. "Se ci saranno i numeri per governare sarò orgoglioso di farlo, altrimenti meglio tornare ad ascoltare gli italiani-ha aggiunto-spero che nessuno voglia perdere tempo o tirare a campare senza fare nulla". E precisa: la Lega è contraria alla conta in aula.(Di domenica 8 aprile 2018)