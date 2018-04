Salvini apre a un governo a tempo | “Ma io devo essere il premier” 

Di Maio apre le danze - ma il veto su Berlusconi non piace a Salvini : Governo lontano : La strada verso un Governo non è mai sembrata così in salita come nelle ultime ore. Una "minaccia spuntata"; un "tentativo di uscire dall'angolo per evitare il passo indietro cui sarà...

Di Maio apre le danze - ma il veto su Berlusconi non piace a Salvini : Governo lontano : Una "minaccia spuntata"; un "tentativo di uscire dall'angolo per evitare il passo indietro cui sarà costretto". I vertici leghisti accolgono così l'uscita di Luigi Di Maio, che dai microfoni...

Di Maio apre alla Lega e al Pd : «Fi fuori - Pd primo interlocutore». Salvini : nessuno imponga veti : Si alzano i toni alla vigilia dell'avvio delle consultazioni di governo mercoledì al Quirinale. Di Maio apre a Lega e Pd, ma chiude decisamente a Forza Italia provocando l'ira di...

Di Maio chiude a Forza Italia e apre al Pd. Salvini 'Niente veti - chiarezza o alle urne' : In più, Di Maio e compagni credono di avere dalla loro la campagna, già partita, dei tagli ai costi della politica, di cui si sta occupando in prima istanza il presidente della Camera, Roberto Fico . ...

Di Maio apre alla Lega e al Pd : «Ma Forza Italia resti fuori». Salvini : nessuno imponga veti : Si alzano i toni alla vigilia dell'avvio delle consultazioni di governo mercoledì al Quirinale. Di Maio apre a Lega e Pd, ma chiude decisamente a Forza Italia provocando l'ira di...

Salvini sfida Di Maio : “Vediamo se M5S è solo chiacchiere”/ Lega apre per il Governo : è l'ora della verità : Salvini, "faccio un fioretto, smetto di fumare": la promessa del leader della Lega. Questo è il regalo di compleanno per il figlio Federico di 15 anni. Poi la battuta sul Governo...(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Salvini : 'il M5s? Vediamo se sono solo chiacchiere' - LaPresse - : "Vediamo se dai Cinque stelle ci sono solo chiacchiere o c'è voglia di mettersi a tavolino per risolvere i problemi sul serio, a partire dall'Europa", così Matteo Salvini da Ischia sfida il Movimento ...

Governo - Salvini apre a M5s : “Se è a termine dico che il reddito di cittadinanza va bene” : Governo, Salvini apre a M5s: “Se è a termine dico che il reddito di cittadinanza va bene” Da Ischia il leghista apre a Di Maio in vista del prossimo incontro ma avverte: “Se è l’ennesimo provvedimento assistenzialista a tempo indeterminato, aperto a tutti, no perché è la fine dell’idea dello sviluppo”. Poi rilancia la sua […]

Reddito - Salvini apre e gioca la carta Regionali. I grillini : premier a noi : Giochi di specchi e di sponde. Messaggi in bottiglia e segnali di fumo, tipici di chi si annusa e ancora non ha deciso. Il M5S e la Lega sono ancora in una fase preliminare del dialogo che da ...

Salvini apre al reddito di cittadianza : «Ma solo se a termine. Partire da programma centrodestra» : Il leader della Lega, Matteo Salvini, apre al reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle. «Se il reddito di cittadinanza non è un investimento illimitato per chi sta a...

Governo - Salvini apre a M5s : "Se è a termine dico che il reddito di cittadinanza va bene" : Da Ischia il leghista apre a Di Maio in vista del prossimo incontro ma avverte: "Se è l'ennesimo provvedimento assistenzialista a tempo indeterminato, aperto a tutti, no perché è la fine dell'idea dello sviluppo". Poi rilancia la sua posizione in tema di esecutivo: "Si parte dai progetti, non dai nomi, dai premier".

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Salvini apre a metà al reddito di cittadinanza - Di Maio... (31 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Continua la sfida tra Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Roma, camion buca la zona di sicurezza. Violenti scontri a Gaza, torna la Serie A. (31 marzo 2018).(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 02:35:00 GMT)

Lega-M5s trattano - Salvini apre a reddito di cittadinanza ma a tempo : Matteo Salvini tende la sua tela di ragno attorno al M5s e pazientemente porge la mano ai possibili alleati fingendo di non porre condizioni al dialogo, soprattutto per quanto riguarda la leadership. ...

Salvini apre sul reddito di cittadinanza. Ma Di Maio insiste : io premier : ... perché il centrodestra 'è la coalizione che ha vinto', Salvini si dice 'disposto a ragionare di redditi di inclusione, di leggi di cittadinanza, di prestito per l'introduzione nel mondo del lavoro. ...