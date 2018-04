Salta l' intesa del centrodestra? Attrito tra Salvini e Meloni dopo Arcore

Blastingnews

: RT @frances_golden: @luigidimaio Mano tesa al PD? Ma questi anni ce li siamo dimenticati? Renzi e Berlusconi pari sono! Salvini sta facendo… - marcello270319 : RT @frances_golden: @luigidimaio Mano tesa al PD? Ma questi anni ce li siamo dimenticati? Renzi e Berlusconi pari sono! Salvini sta facendo… - frances_golden : @luigidimaio Mano tesa al PD? Ma questi anni ce li siamo dimenticati? Renzi e Berlusconi pari sono! Salvini sta fac… - robynouatgdr : @alicetouatgdr *prende la mano di Alice e la guarda con altrettanto sguardo di intesa* ovvio che si, anche se io te… -

(Di domenica 8 aprile 2018) Le tensioni, i conflitti e le differenti strategie nelpare non siano state ripianate nel vertice tenutosi oggi adtra i vincitori delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo. L'oggetto del contendere è su come arrivare ad una maggioranza che consenta di presentarsi dal Presidente Mattarella alle prossime consultazioni con la certezza di ottenere l'agognato incarico per formare un nuovo esecutivo. Il comunicato emesso al termine dell'incontro tra Silvio Berlusconi, #Matteoe Giorgia, i leader della coalizione che rappresenta al momento il maggior numero di parlamentari sembra valga davvero poco al lato pratico. In sintesi si è dichiarato che al prossimo giro di consultazioni al Quirinale si chiedera' il mandato con l'obiettivo di cercare in Parlamento i voti mancanti. La querelle train diretta tv Matteoal termine ...