Salerno | 47enne accusato di stalking travolto e ucciso da un’auto sotto casa della sua

(Di domenica 8 aprile 2018) Un uomo di 47 anni, una camionista originario di, è stato investito ela notte scorsa in via Fluminate, nella zona periferica di Nocera Inferiore, da una persona a bordo divettura. Il corpo delsarebbe stato trascinato per trenta metri in retromarcia prima di finire intrappolato tra la macchina e il muro di unain cui vivrebbe una donna con la quale l’investito, in precedenza, aveva avuto una relazione e per la quale si trovava ai domiciliari per. L’investitore, un trentenne del luogo, invece, era un conoscentedonna ed è stato fermato per omicidio. Sul caso indaga la Polizia del Commissariato di Nocera Inferiore. Non si esclude il movente passionale. L’indagine è stata affidata al sostituto procuratore Roberto Lenza e gli agentipolizia stanno esaminando ogni dettaglio per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. A ...