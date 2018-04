Sacrario di Redipuglia nel santino | l' ex sindaco inciampa dopo il video rapper

Redipuglia - grave errore del Pd : sbaglia il nome del Sacrario militare : Il Pd in Friuli Venezia Giulia casca sul ricordo dei Caduti della Grande Guerra. Il maestoso cimitero di Redipuglia, con le sue scritte "presente" in bella vista e tanta storia alle spalle, è infatti finito - suo malgrado - nell'opuscolo "Direzione Italia" realizzato dal Pd e distribuito in tutta la penisola. Come scrive Udine Today, nella pagina dedicata al sacrario, però, ci sono due errori che gli ...